Yeni Bakan Mahinur Özdemir duyurdu: 1-2-3-4 çocuğu olan kişilere aylık 4.853 TL ödeme yapılıyor! Kimlik bilgilerinizle kontrol edin

Kimlik bilgilerinizle kontrol edin. Yeni Bakan Mahinur Özdemir duyurdu: 1-2-3-4 çocuğu olan kişilere aylık 4.853 TL ödeme yapılıyor- Aile Bakanlığı, ailelere yönelik yapılan yardım ödemeleriyle ilgili desteklerine devam etmektedir. Aylık olarak gerçekleştirilen bu ödemeler, vatandaşların aile bütçelerine katkı sağlamakta ve aylık masraflarının bir kısmını karşılamaktadır. Yeni dönem başvuruları da bakanlığa iletilmeye başlanmış durumdadır. Aile Bakanlığı'nın bu yardım için talep ettiği şartlar ise vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

SED Ödemeleri ile Çocuk Sahibi Ailelere Aylık Destek

SED (Sosyal Ekonomik Destek) ödemeleri, çocuğu olan vatandaşlara aylık olarak yapılan destek ödemeleridir. Bu ödemeler, birçok çocuğun ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla verilmektedir. Yakın zamanda yapılan bir açıklama ile bu ödemelerde önemli bir artış gerçekleşti.

Aylık 3038 TL Destek Ödemesi

Temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve belirlenen gelir sınırları altında olan vatandaşlara yönelik destek ödemeleri devam etmektedir. Aile Bakanlığı, yaş, gelir durumu ve özel durumlar gibi faktörlere göre farklı ödeme tutarları belirlemiştir. SED ödemeleri, bu destek ödemelerinden biridir.

SED ödemeleri kapsamında çocuğu olan vatandaşlara destek ödemesi yapılmaktadır. Daha önceki dönemde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Yanık tarafından yapılan açıklamada, "SED hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarı ortalama 2.337 TL'den 3.038 TL'ye yükseldi. Ayrıca koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalaması 3.644 TL'den 4.853 TL'ye çıkarıldı" ifadeleri kullanılmıştır. Bu açıklama ile birlikte destek ödemelerinde önemli bir artış gerçekleşmiştir. Yardım almaya hak kazanan vatandaşlar, aylık ödemelerini PTT üzerinden çekersiniz.

Başvurular Nasıl Yapılır?

Yardım ödemeleri için başvurular, İl Müdürlüğü veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlükleri'ne şahsen veya e-devlet üzerinden elektronik ortamda yapılıyor.