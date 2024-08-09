Yaz sofrasının vazgeçilmezi! Artık 15 TL... Bu İndirim kaçmaz!

Yaz sofrasının vazgeçilmezi! Artık 15 TL... Bu İndirim kaçmaz!
EKONOMİ
Yayın Tarihi : 09-08-2024 01:05

Yaz sofralarının vazgeçilmezi olan fasulyenin fiyatı, hasat mevsimiyle birlikte 15 TL'ye kadar düştü. Geçtiğimiz günlerde fiyatı cep yakarken, bu büyük düşüş Ege bölgesindeki üreticileri memnun etmedi.

Çiftçiler, alım fiyatlarındaki düşüş nedeniyle elektrik, sulama ve toplama maliyetlerini karşılamakta zorlandıklarını belirtiyor. Tarla sahipleri, işçilere günlük 1000-1500 TL yevmiye verdiklerini ve bu mağduriyetlerinin giderilmesini beklediklerini ifade ediyor.

Taze Fasulye Tüketim İpuçları:

  • Yemek ve Kavurma: Taze fasulye, yemek olarak tüketilebildiği gibi kavrularak da hazırlanabilir. Hem lezzetli hem de sağlıklıdır.
  • Mevsiminde Tüketim: Besin değerlerinin korunması için taze fasulye mevsiminde tüketilmelidir. Dondurulmuş sebzeler, taze olanlarına göre daha düşük besin değerlerine sahiptir.
  • Temizlik: Fasulye pişirilmeden önce iyice yıkanmalı ve yıkama suyuna sirke eklenmelidir. Ayrıca, fasulyeler temiz bir bıçakla doğranmalıdır.
  • Pişirme: Fasulye pişirme sırasında besin değerlerinin kaybolmaması için uzun süre yağda kavrulmamalıdır.
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