Yaz sofrasının vazgeçilmezi! Artık 15 TL... Bu İndirim kaçmaz!

Yaz sofralarının vazgeçilmezi olan fasulyenin fiyatı, hasat mevsimiyle birlikte 15 TL'ye kadar düştü. Geçtiğimiz günlerde fiyatı cep yakarken, bu büyük düşüş Ege bölgesindeki üreticileri memnun etmedi.

Çiftçiler, alım fiyatlarındaki düşüş nedeniyle elektrik, sulama ve toplama maliyetlerini karşılamakta zorlandıklarını belirtiyor. Tarla sahipleri, işçilere günlük 1000-1500 TL yevmiye verdiklerini ve bu mağduriyetlerinin giderilmesini beklediklerini ifade ediyor.

Taze Fasulye Tüketim İpuçları: