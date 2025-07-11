Yaz Aylarında Artan Yaz Hastalıklarına Dikkat

Yazın katarakt ve sarı nokta riskine dikkat!

Uzun süre güneş ışınlarına maruz kalmak, katarakt oluşumunu hızlandırabilmek, sarı nokta hastalığı riskini artırabilmek ve kornea tabakasında güneş yanığı (fotokeratit) oluşumuna sebep olabilmektedir. Gözün korunmasını sağlar, hem kısa süreli hem de uzun süreli göz bozukluklarını önlemek için kritik öneme sahiptir.

Kontakt lens ile deniz ve havuza girmemeli

Özellikle tatil dönemlerinde deniz ve havuza girerken kontakt lens kullanmamaya özen gösterilmelidir. Kontakt lenslerle havuza veya denize girmek gözde kornea enfeksiyonu riskini artırmaktadır. Normal koşullarda göze zarar vermeyen mikroplar, kontakt lens kullanımıyla oluşan mikrotravma sıcaklığında tutunarak kornea hastalıkları (keratit) gibi ciddi şehirler hale geliyor. Bu da kaybetmeye kadar giden çok ciddi bir süreç oluşturmaktadır. Bu nedenle kontakt lenslerle havuza, denize asla girilmemesi gerekmektedir.

Tek sihirli lensler takılabilir

Genel göz sağlığı açısından ve kontakt lensleri alırken havuza ve deniz yüzücü gözlükleriyle girilmesi özellikleri. Eğer kontak lensle havuza veya denize girilmişse o lensi hemen çıkarmak ve bir daha kullanmamak gerekmektedir. Mümkün ise günlük kullanımda kontakt lenslerin kullanım kuralları. Kontakt lensle birlikte olan şehir maalesef daha ciddi seyretmekte ve özellikle havuzda bulunan “acanhtomoeba“ mikrobuyla oluşan göz enfeksiyonu körlükle sonuçlanabilmektedir.

Alerji ve göz kuruluğunu önlemek için güneş gözlüğü kullanımı önemli!

Aynı zamanda sağlıklı ciltteki zararlı etkileri gözlerde ve göz çevresinde görmek mümkündür. Ultraviyole kırışıklıkları ciltteki yaşlanmayı ve göz bölgesindeki kırışıklıklarını artırdığı gibi alerji ve göz kuruluğu şikayetlerini de artırmaktadır. Uzun süre verilen pterjiyum yani göz eti, katarakt ve sarı nokta dağıtımlarında bol miktarda bulunan güneş ışınlarının ve zararlı ultraviyoleden göz korumasının en kolay yolu %100 UV blokaj noktaları güneş gözlüklerini kullanmaktır. Ayrıca, güneş ışınlarının dik olarak ortaya çıkardığı öğeleri dışarı çok çıkarmamak ve şapka ile gözlerin bitmesi ve tümünün güneş maruziyetinden korunması da önem arz etmektedir.

Temizliğin iyi yapılmayan klimalar alerjisi nedeni!

Özellikle yaz aylarında kullanımda artan klimalar da, ortamda nemi alıp soğuk ve kuru hava üfleyerek ortamı serinletmekte ama aynı zamanda göz kuruluğuna neden olmaktadır. Göz kuruluğu olan kişiler ve kontakt lens kullananlar klimalardan daha çok sayıda. Klimalarla gelen mikroplar göz bağlantılarında daha kolay tutunur ve keratit gibi daha ciddi göz hastalıklarına neden olabilir. Ayrıca iyi temizlenmiş klimalar, toz ve küf yayarak hem gözlerde ürünleri konjonktivite hem de kullanıcıların havayollarında astım tipi şikayetlere yol açabilmektedir. Klimaların sürekliliği açık yırtılması daha fazla göz kuruluğuna neden olacağı için, ortam arasında dış hava ile havalandırma ve de suni gözyaşları damlaları ile gözlerin nemli tutulması gerekmektedir.