Yasemin Yürük, Bodrum'da tek başına tatilde

Eski ünlü grup Hepsi’nin üyelerinden Yasemin Yürük, yaz tatilini Bodrum'da geçiriyor. Tek başına tatil yapmayı tercih eden Yürük, konakladığı otelin plajında görüntülendi.

Beyaz bikinisiyle plajda dikkat çeken Yasemin Yürük, güneşin tadını çıkardı. Sıcak havanın etkisiyle serinlemek için Ege Denizi'ne giren Yürük, bir süre denizde vakit geçirdikten sonra duş alarak şezlonguna geri döndü.

Tatilin keyfini çıkarmak için plajda kitap okuyan Yasemin Yürük’ün bu anları objektiflere yansıdı. Yalnız başına sakin bir tatil geçiren Yürük, huzurlu halleriyle dikkat çekti.