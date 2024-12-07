Yasemin Özilhan’ın yeni yıl hazırlığı

Yeni yıl coşkusunu evine taşıyan Yasemin Özilhan, şık yılbaşı dekorasyonuyla sosyal medyada büyük beğeni topladı. Geçen yıl çam ağacını özenle süsleyen Özilhan, bu kez davetlilerine özel hediyeler hazırlayarak yeni yıla mutlu bir başlangıç yapmalarını sağladı. Sofrasında klasik tatların yanı sıra modern lezzetlere de yer veren Özilhan, "Bu sofra tüm yorgunluğa değdi" diyerek anın tadını çıkardığını belirtti.

Yasemin Özilhan’ın özenle hazırladığı yılbaşı daveti, sosyal medyada da gündem oldu. Takipçileri, "Her detay mükemmel!", "Şıklık ve zarafetin bir arada olduğu bir davet!" gibi yorumlarla beğenilerini dile getirdi.

Yeni yıl heyecanını ailesi ve dostlarıyla paylaşmayı seven Özilhan, bu geleneği önümüzdeki yıllarda da sürdürmek istediğini ifade etti.