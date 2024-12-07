Yasemin Özilhan’ın yeni yıl hazırlığı

Yasemin Özilhan, 2025 yılına sayılı günler kala ailesi ve yakın dostları için evinde unutulmaz bir yılbaşı daveti düzenledi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da zarif dokunuşlarıyla dikkat çeken Özilhan, konuklarına hem göze hem de damağa hitap eden bir sofra hazırladı.

Yasemin Özilhan’ın yeni yıl hazırlığı
SOSYETE
Yayın Tarihi : 07-12-2024 10:21

Yeni yıl coşkusunu evine taşıyan Yasemin Özilhan, şık yılbaşı dekorasyonuyla sosyal medyada büyük beğeni topladı. Geçen yıl çam ağacını özenle süsleyen Özilhan, bu kez davetlilerine özel hediyeler hazırlayarak yeni yıla mutlu bir başlangıç yapmalarını sağladı. Sofrasında klasik tatların yanı sıra modern lezzetlere de yer veren Özilhan, "Bu sofra tüm yorgunluğa değdi" diyerek anın tadını çıkardığını belirtti.

Yasemin Özilhan’ın özenle hazırladığı yılbaşı daveti, sosyal medyada da gündem oldu. Takipçileri, "Her detay mükemmel!", "Şıklık ve zarafetin bir arada olduğu bir davet!" gibi yorumlarla beğenilerini dile getirdi.

Yeni yıl heyecanını ailesi ve dostlarıyla paylaşmayı seven Özilhan, bu geleneği önümüzdeki yıllarda da sürdürmek istediğini ifade etti.

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