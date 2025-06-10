Yasemin Özilhan, Bodrum’da Tatil Sezonunu Açtı!

Yasemin Özilhan, yaz mevsimini her yıl olduğu gibi bu yıl da Bodrum’daki yazlık evinde karşılıyor. Ünlü isim, ailesiyle birlikte Kaplankaya’daki evine giderek keyifli bir tatile başladı.

Kaplankaya’da Yazın Keyfini Çıkarıyor

Cemiyet hayatının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Yasemin Özilhan, yaz tatili için rotasını Bodrum’a çevirdi. Kaplankaya’daki lüks yazlık evinde tatil sezonunu açan Özilhan, Bodrum’un güneşli günlerinin tadını çıkarıyor.

Kahvesiyle Doğanın Tadını Çıkardı

Tatiline sakin bir başlangıç yapan Yasemin Özilhan, elinde kahvesiyle yazlık sitesinde yürüyüş yaparken objektiflere takıldı. Yaz mevsiminin gelişini keyifle karşılayan Özilhan, bu anlarını da sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Sosyal Medyada Beğeni Yağdı

Yasemin Özilhan’ın paylaştığı keyifli tatil kareleri kısa sürede büyük ilgi gördü. Şıklığı ve doğal güzelliğiyle dikkat çeken Özilhan’ın Bodrum paylaşımları, sosyal medyada beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Her yaz olduğu gibi bu yıl da Bodrum tatiliyle gündeme gelen Yasemin Özilhan, zarif stili ve enerjisiyle yine ilham vermeye devam ediyor.