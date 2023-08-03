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Yarından başlayarak ZAMLI satılacak! Marlboro, Parliament, Murattı, Lark, Chesterfield, Camel, Winston fiyat listesi nefes kesti!

Son zamanlarda yapılan KDV artışı, özel tüketim vergisindeki yükselme ve vergi yükündeki artışlar sigara fiyatlarını olumsuz yönde etkiledi.

Yarından başlayarak ZAMLI satılacak! Marlboro, Parliament, Murattı, Lark, Chesterfield, Camel, Winston fiyat listesi nefes kesti!
Yayın Tarihi : 2023-08-03 21:11

Marlboro, Parliament, Murattı, Lark, Chesterfield, Camel, Winston fiyat listesi nefes kesti! Yarından başlayarak ZAMLI satılacak-  Son zamanlarda yapılan KDV artışı, özel tüketim vergisindeki yükselme ve vergi yükündeki artışlar sigara fiyatlarını olumsuz yönde etkiledi. Özellikle KDV oranlarının yüzde 18'den yüzde 20'ye yükseltilmesi ve buna bağlı olarak özel tüketim vergisinin artması, vergi yükünü yüzde 81'den yüzde 82,5'e taşıdı. Bu değişikliklerin sonucunda ise sigara fiyatlarında yeni bir yükselme görüldü.

Erken saatlerde alınan kararlar doğrultusunda sigara paketlerine 10 TL'lik bir zam yapıldı. Özellikle maliye çarpanının yükselmesi ve vergi oranlarının fiyatları etkilemesi, sigara fiyatlarının artmasında önemli bir etken oldu. Yapılan zamlar sonucunda sigara fiyatları, tüketicilerin cebini olumsuz etkiledi.

Tütün ürünlerine yapılan vergi artışları, sigara fiyatlarında büyük bir farklılığa neden oldu. 4 Ağustos 2023 tarihli sigara fiyat listesine göre:

  • Tekel 2000: 40 TL
  • Rothmans: 41 TL
  • Camel Slender: 41 TL
  • Maltepe: 42 TL
  • Pall Mall: 42 TL
  • L&M: 42 TL
  • Murattı Blue: 43 TL
  • Lark: 43 TL
  • Winston Slender: 43 TL
  • Camel 100 dal sigara: 75 TL
  • Tekel 2000 kırmızı 100’lü sigara: 65 TL
  • Parlement Qaua/ Blue/ Slims sigara: 48 TL
  • Kent Slims sigara: 47 TL
  • Parlament: 47 TL
  • Marlbora red ve touch: 46 TL
  • Winstone Xense: 46 TL
  • Parliament blue: 46 TL
  • Marlbora blue, white ve grey: 45 TL
  • Winston slims: 45 TL

Sigara fiyatlarına yapılan bu zam, tütün ürünlerine olan talebi etkileyebilirken, aynı zamanda sigara kullanıcılarının cebini de daha fazla zorlayacak gibi görünüyor. Vergi oranlarındaki bu artışlar, tütün ürünleri üzerindeki mali yükü daha da artırarak, sigara fiyatlarının gelecekte de yükselmeye devam edebileceğine işaret ediyor.

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