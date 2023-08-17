Yarın 09.00'da BİM'de kapıda kuyruk olacak! Yüzlerce üründe yapılamyan indirimler geldi!

BİM Aktüel ürünleri, bütçe dostu fiyatlarıyla dikkat çekiyor ve müşterilerin yoğun ilgisini kazanıyor. Bu özel ürünler, genellikle hızla tükeniyor. Bu hafta öne çıkan ürünleri incelediğimizde ise, kaliteli ve uygun fiyatlı seçeneklerin sizi beklediğini göreceksiniz.

Elektrikli Bisikletler: Fırsatları Kaçırmayın!

Yenilikçi ve çevre dostu ulaşım alternatiflerine yönelik cazip seçeneklerden biri Alfa Romeo R2 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet. Şimdi sadece 17.799 TL'ye sahip olabilirsiniz. Eğer daha uygun bir seçenek arıyorsanız, Alfa Romeo R1 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 16.999 TL fiyatıyla sizi bekliyor. Kuba S15 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet ise sadece 6.299 TL. Ayrıca Kuba Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 10.999 TL fiyatıyla öne çıkıyor. Eğer hız ve stil sizin için önemliyse, Redbull Racing Kickscooter A6 Pro 11.999 TL fiyatıyla sizi bekliyor.

Evinizin Keyfini Yükseltin: Elektronik Ürünler

Ev eğlencesini bir üst seviyeye taşımak isteyenler için LG 50" UHD Smart TV 13.499 TL fiyatıyla dikkat çekiyor. Nordmende 32' NM32100 Hd Ready Televizyon ise sadece 2.999 TL. Müzikseverler için Polosmart Kablosuz Bluetooth Hoparlör 179 TL ve Polosmart Tws Kulaklık 249 TL öne çıkıyor. Ayrıca, Kablosuz Şoför Kulaklığı 179 TL fiyatıyla da konforlu bir deneyim sunuyor. İş için veya eğlence amaçlı kullanımlar için Polosmart Wireless Mouse 79 TL fiyatıyla tercih edilebilir.

Pratik ve Şık: Mobil Aksesuarlar

Mobil cihazlarınızı güçlendirmek ve korumak istiyorsanız, Polosmart'un çeşitli ürünleri işinizi görebilir. Polosmart 10.000 mAh Powerbank, 259 TL fiyatıyla uzun ömürlü enerji sağlıyor. Araç içi şarj ihtiyaçlarınızı Polosmart Araç Şarjı ile karşılayabilirsiniz, bu ürün sadece 59 TL. Evde veya ofiste kullanım için Polosmart Duvar Şarjı Usb 79 TL ve Polosmart Duvar Şarjı 20 W 149 TL fiyatlarıyla öne çıkıyor. Telefonlarınızı hızlı ve güvenli bir şekilde şarj etmek isterseniz Polosmart Lightning 69 TL ve Polosmart Type C-Type C 65W 69 TL tercih edebilirsiniz.

Ev Düzeni ve Tamirat: Pratik Çözümler

SGS markasıyla gelen ürünler ev düzeni ve tamirat konusunda size yardımcı olabilir. SGS Kemer Delme Pensesi 109 TL fiyatıyla dayanıklı ve kullanışlı bir seçenek sunuyor. Mobilyalarınızı sabitlemek için SGS Universal Mobilya Sabitleme Kiti 47,50 TL ve SGS Plastik Çekpas 39 TL tercih edebilirsiniz. Evinizi temizlemek ve düzenlemek istediğinizde SGS Profesyonel Oto Fırçası 39 TL fiyatıyla size pratik çözümler sunuyor. Sızdırmazlık işlemleri için SGS Sızdırmazlık Bandı 99 TL fiyatıyla ideal bir seçenek olabilir.

El Aletleri ve Tamir Malzemeleri

SGS Tek Akülü Darbeli Matkap Seti 999 TL ve SGS Darbeli Matkap 599 TL fiyatlarıyla işlerinizi kolaylaştırmak için uygun seçenekler sunuyor. SGS Dekupaj Testere 599 TL fiyatıyla hassas kesimler için ideal. Profesyonel veya hobi amaçlı kullanımlar için SGS Allen Anahtar Takım 9'lu Set 99 TL ve SGS Tornavida Seti 99 TL tercih edilebilir. Tamir işlerinizde SGS Ahşap Saplı Çekiç 39 TL ve Kurbağacık Anahtar 10' 119 TL işinizi görebilir.

Mutfak Gereçleri ve Ev Ürünleri

Mutfakta ve evinizde pratikliği ve estetiği bir araya getirmek istiyorsanız, Alpina Desenli Kase 600 ml 59 TL ve Alpina Desenli Kupa 390 ml 59 TL seçeneklerini değerlendirebilirsiniz. Lavabo düzenlemesi için Lav Kilitli Saklama Kabı serisi 400 cc'den 1900 cc'ye kadar farklı boyutlarda ve fiyat aralığında sunuluyor. Buz kalıbı, saklama kabı ve cam ürünleri gibi ürünler de uygun fiyatlarla evinizin konforunu artırabilir.

Çocuklar İçin Eğlence ve Eğitim

Çocuklarınızın eğlenceli ve eğitici zaman geçirmesi için MGS Robota Dönüşen Arabalar 34,50 TL ve Martı Çocuk Hikaye Kitapları 7,50 TL gibi ürünler değerlendirilebilir.