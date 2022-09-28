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Gecce Magazin Haberleri

Yargı’nın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı!

Kanal D’nin her hafta merakla beklenen Ay Yapım imzalı dizisi ‘Yargı’nın yeni bölüm tanıtımı izleyici ile buluştu. Nefes kesen bölümün ardından yayınlanan yeni bölüm tanıtımda Ceylin’in asansörden çıkmaması yürütülen operasyonda endişe dolu anlara sebebiyet veriyor.

Yargı’nın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı!
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 28-09-2022 14:47

Ay Yapım imzalı dizi ‘Yargı’ 2. sezonda yine seyirciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Her pazar ilgiyle takip edilen dizinin yayınlanan tanıtımında Ceylin’in asansörden çıkmaması Ilgaz’ı çileden çıkartırken, Ilgaz olaylardan Pars’ı sorumlu tutuyor. Kardeşinin kaybından sonra siniri bir an olsun geçmeyen Pars, Ceylin için endişelense de Ilgaz’a karşı geri adım atmıyor. Gerginlik her an yükselirken bu esnada Eren’e gelen telefon yeni bölüme dair merakı artırıyor.

Sema Ergenekon’un kaleminin Ali Bilgin’in rejisiyle buluştuğu ‘Yargı’nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Kenan Bal, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Şükran Ovalı, Pınar Çağlar Gençtürk, Nilgün Türksever, Muttalip Müjdeci, Merih Ermakastar, Emir Özden, Samet Kaan Kuyucu, Elif Melda Yılmaz, Onur Özaydın, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan ve Merve Ateş yer alıyor.

Yargı, merakla beklenen yeni bölümüyle 2 Ekim Pazar akşamı saat 20:00’de Kanal D’de..

 

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