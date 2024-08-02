Yapı Kredi’den Emeklilere Büyük Müjde: 18.000 TL’ye Varan Promosyon ve Ek Ödemeler!

Ağustos ayı sabah saatlerinde emeklilere Yapı Kredi Bankası’ndan önemli bir müjde geldi. Temmuz ayında beklenen zammı alamayan emekliler için Yapı Kredi, 18.000 TL’ye varan promosyon ödemesi ve 2.500 TL’ye kadar ek ödeme imkanı sundu.

Ek Ödemeler: Yapı Kredi, promosyon sözleşmesi imzalayan emeklilere ek ödemeler sağlayacak. Şartlar şöyle:

Fatura Talimatı: Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanmasının ardından 60 gün içinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda, 1.500 TL ek nakit ödül.

Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanmasının ardından 60 gün içinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda, 1.500 TL ek nakit ödül. Kredi Kartı Harcaması: Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanmasının ardından 60 gün içinde asıl bireysel kredi kartları ile toplamda 1.000 TL harcama yapılması durumunda, 1.000 TL ek ödül.

Bu ek ödüller, taahhütnamenin iptal edilmemesi durumunda, ilk maaş ödemesini takip eden ay içinde hesaplara yatırılacak.

Toplam Promosyon: Ağustos ayında emekli maaşlarını Yapı Kredi’den alanlar, promosyon sözleşmesi imzaladıkları takdirde 18.000 TL’ye kadar ek ödeme alabilecekler. Bu ödemeler maaşlarına ilave olarak hesaplarına yatırılacak.

Ağustos itibarıyla emeklilere sağlanan bu ek ödemelerle, emekliler hem maaşlarına ek 2.500 TL’ye kadar ekstra destek alacak hem de 18.000 TL’ye varan promosyon ödemelerinden faydalanabilecekler. Bu kampanya, emekliler için önemli bir maddi destek sunuyor.