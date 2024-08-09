Yapı Kredi’den Emeklilere Büyük Kampanya: Promosyon ve Ek Ödüller

Yapı Kredi’den Emeklilere Büyük Kampanya: Promosyon ve Ek Ödüller
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-08-2024 01:03

Yapı Kredi, emeklilere özel yeni kampanyasında maaş tutarına göre değişen promosyonlar ve ek ödüller sunuyor. Emekli maaşı miktarına göre verilen temel promosyon, 6.250 TL ile 15.000 TL arasında değişirken, çeşitli ek ödüller de mevcut:

  • Fatura Talimatı Bonusu: İki yeni fatura ödeme talimatı veren emeklilere 1.500 TL ek ödül.
  • Kredi Kartı Harcama Bonusu: Yapı Kredi’nin bireysel kredi kartı ile 1.000 TL’lik harcama yapanlara 1.000 TL ek ödül.
  • Mobil Uygulama Kullanım Bonusu: Bankanın mobil uygulamasını aktif kullananlara 500 TL ek ödül.

Kampanya kapsamında ayrıca, ilk maaş ödemesinden sonra bir ay boyunca 5.000 TL’ye kadar faizsiz esnek hesap limiti sunuluyor. Bu fırsatlardan yararlanmak isteyen emekliler, belirtilen tarihler arasında Yapı Kredi’ye başvurarak maaşlarını taşıyabilirler. Kampanya, emeklilere mali açıdan önemli bir destek sağlamayı amaçlıyor.

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