Yapı Kredi'den Emeklilere Ağustos'a Özel Dev Promosyon: 18.000 TL'ye Kadar Ödeme!

Yapı Kredi'den Emeklilere Ağustos'a Özel Dev Promosyon: 18.000 TL'ye Kadar Ödeme!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-08-2024 18:29

Yapı Kredi, emekliler için promosyon ödemelerini güncelledi ve Ağustos ayına özel dev fırsatlar sunuyor. Emekliler, maaşlarını Yapı Kredi’ye taşıdıklarında 18.000 TL’ye kadar promosyon ödemesi alabilecekler. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerini kapsayan bu fırsat, emeklilere ek avantajlar sağlıyor.

Maaş tutarına göre belirlenen promosyon paketlerinde, 9.250 TL’den başlayarak 18.000 TL’ye kadar ödeme yapılacak. Ek ödüller kapsamında, emekliler fatura talimatı, kredi kartı harcaması ve dijital aktiflik gibi kriterleri yerine getirerek ekstra ödeme alabilecekler. Örneğin, 20.000 TL ve üzeri maaş alan emekliler, toplamda 18.000 TL’lik promosyondan faydalanabilecekler.

Ayrıca, fatura talimatı verenler 1.500 TL, kredi kartı harcaması yapanlar 1.000 TL, dijital aktifliği sağlayanlar ise 500 TL ek ödeme alabilecekler. Emekliler için büyük fırsatlar sunan bu kampanya, Ağustos ayında Yapı Kredi’ye geçiş yapmayı cazip hale getiriyor!

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