Yapı Kredi Bankası ve Denizbank GM Duyurdu: Başvuru Yapanlar 120 Bin TL Alacaklardır! 

Yapı Kredi Bankası ve Denizbank GM Duyurdu: Başvuru Yapanlar 120 Bin TL Alacaklardır! 
YAŞAM
Yayın Tarihi : 25-12-2023 13:56

Yapı Kredi Bankası ve Denizbank üzerinden başvuru yapacak olan kişilere yeni kredi kampanyası başladı. 

Nakit ihtiyacı olan kişilere 2 bankadan hemen ödeme verilecek ve bu ödemeler belirli şartlara uygun olarak vatandaşlara sunulacak.

31 Aralık tarihine kadar Yapı Kredi Bankası ve Denizbank üzerinden başvuru yapacak olan kişiler TC kimlik ile 120 bin TL ödeme verilecek. 

12 ay vadeye kadar verilecek olan bu ödemeleri, 120.000 TL olarak alacak olan herkes, bu kredileri aldıktan sonra diğer banka borçlarını da kapatabileceklerdir. 

Yapı Kredi Bankası ve Denizbank Kredi Başvurusu 

2 Bankadan kredi başvurusu SMS ile ve İnternet üzerinden alınmaktadır.

Yapı kredi bankası üzerinden SMS ile başvuru yapacak olan kişilere Bireysel TC Kimlik Aylık Gelir ve Doğum Tarihi yazarak bu mesajı 4411 numarasına mesaj atabilirsiniz.

Denizbank ise Cebimde kredi kampanyasına katılacaklardır. Kredim TC Kimlik Doğum Tarihi yazarak bu mesajı 3280 numarasına mesaj atılması gerekmektedir. 

Değerlendirmeler 5 dakika içinde yapılacak ve bu değerlendirme sonucunuza göre kredi alıp almadığınızı öğrenebileceksiniz. 

Bankalar ayrıca banka şubeleri üzerinden, Kimlik ve Gelir belgesi götürerek de sizlere destek sağlayacaklardır. 

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