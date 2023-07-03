Yapı kredi bankası hesabı olanlar dikkat! Banka sizlere 3 gün süre verdiğini duyurdu!

Banka sizlere 3 gün süre verdiğini duyurdu! Yapı kredi bankası hesabı olanlar dikkat- Yapı Kredi Bankası, uygun faiz oranlarıyla kredi vermeyi duyurdu. Başvuruda bulunan kişilere hızlı bir şekilde onay verilerek, uygun faizlerle krediler hemen verilecektir. Yapı Kredi Bankası müşterisi olsanız da olmasanız da başvuru yaparak hemen onay alabilmeniz mümkündür.

Yapı Kredi Bankası müşterileri, başvurularını mobil uygulama üzerinden yaparak kredi ödemelerini de bu şekilde alabileceklerdir. Bankanın hesap sahipleri, 4 gün içinde başvurularını yaparak 2022'den kalan kredi kampanyasına katılma fırsatını elde edebileceklerdir.

Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için 36 aya kadar vade imkanı sağlayan bu banka, başvurularını gerçekleştiren kişilere 3 ay erteleme imkanı da sunmaktadır.

Yapı Kredi Bankası üzerinden kredi başvurusu nasıl yapılır? Kolay bir şekilde onay almak için SMS ile başvuruda bulunabilirsiniz. SMS ile kredi başvurusu yapmak için "bireysel" yazın, boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazın, bir kez daha boşluk bırakın ve aylık gelirinizi yazarak bu mesajı "44 11" numarasına gönderin. Cep telefonunuzdan gönderdiğiniz bu mesaj sonrasında onay alan vatandaşlar, kimlikleriyle birlikte şubeye giderek aynı gün içinde onaylanan tutarı hesaplarına aktarabilirler.