Yalı Çapkını'nın Pelin’i Buçe Buse Kahraman'ın isyanı: "Saygı Bekliyorum"

Yalı Çapkını dizisinde Pelin karakterine hayat veren genç oyuncu Buçe Buse Kahraman, dizideki Ferit ve Seyran karakterlerini ayırdığı düşünen hayranlarının saldırısına uğramıştı. Ceyda Düvenci'nin programına katılan Kahraman, yaşadığı zorlu süreci ve fanların tacizine karşı duruşunu açıkladı.

Diziden ayrılmak zorunda kalan ve hukuki yollara başvuran Kahraman, "Bu beni üzdü ya da çok kötü etkiledi diyemem, sadece benim için hayatta en önemli şeylerden biri saygı. Herkesten de o saygıyı beklerim" diyerek, yaşadığı durumun kendisi için hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.

"Bu alanda ilk defa işimle ilgili böyle bir şeyle karşılaştığım için başta afalladım. Bizi o karakterle bağdaştırıyorlar ama oyuncu ve karakter ayrımını yapabiliyor olmamız gerekiyor" ifadelerini kullanan Kahraman, linç kültürüne de dikkat çekti. "Sosyal medyada ne yaşadığını bilmediğimiz insanlara korkunç şeyler yaşatabiliyoruz. Bu hakaret boyutuna geldiğinde insan orada bir dur demek istiyor. Bir noktada tedbir almam gerekti" dedi.

Kahraman, bu durumun emsal teşkil etmesini istediğini belirterek, yaşananların yalnızca karaktere değil, şahsına yönelik olduğunu ifade etti. "Bunu yapamazsın. Ailemize de sıçrayabiliyor" diyerek, konunun ciddiyetine dikkat çekti. Buçe Buse Kahraman’ın yaşadığı olay, sosyal medyada oyunculara yönelik tutumların tekrar tartışılmasına sebep oldu.