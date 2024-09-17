Yalı Çapkını'ndan olay yaratan fragman: Ferit ve Seyran kavuşuyor!

Yalı Çapkını dizisinin 75. bölüm 2. fragmanı yayınladı. İşte Yalı Çapkını 75. Bölüm 2. Fragmanı...

Yalı Çapkını'ndan olay yaratan fragman: Ferit ve Seyran kavuşuyor!
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 17-09-2024 09:42

Star TV'nin sevilen dizisi "Yalı Çapkını", geçtiğimiz Cuma günü heyecan dolu 3. sezonuyla izleyicilere 'merhaba' dedi. Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı dizinin yeni sezonunda tam 2 yıllık bir zaman atlaması yaşandı.

Merakla beklenen sezon açılışında, izleyiciler Seyran ve Ferit'in yollarının kesişmesini sabırsızlıkla beklerken, bölümün sonunda ikilinin ilk kez yan yana gelmesi büyük heyecan yarattı.

"Yalı Çapkını" 75. bölüm 2. fragmanı ise yayınlandı ve fragmanda Ferit'in Seyran'a "Ait olduğun yerdesin" demesi dikkatleri üzerine çekti. Bu sahne, yeni bölümde aralarındaki gerilimin ve duygusal hesaplaşmaların hız kazanacağının sinyalini verdi. Yalı Çapkını, sürükleyici hikayesiyle izleyicilerini ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

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