Yalı Çapkını'na Sinan geliyor! Peki o rolü kim canlandıracak?

"Yalı Çapkını" Dizisi 3. Sezon Çekimlerine Başladı: Cem Söküt, Yeni Karakter Sinan ile Kadroda!

Yalı Çapkını'na Sinan geliyor! Peki o rolü kim canlandıracak?
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 31-08-2024 18:39

Star TV’nin fenomen dizisi "Yalı Çapkını," merakla beklenen 3. sezon çekimlerine Şile’deki kamp sahneleriyle başladı. Dizi, 2 yıllık bir zaman atlamasıyla ve yenilenen hikayesiyle izleyici karşısına çıkacak.

H. Zeynep Bonçe’nin kaleme aldığı dizide, seyirciler bu sezon bambaşka bir Seyran (Afra Saraçoğlu) ve Ferit (Mert Ramazan Demir) ile tanışacak. Aşk ve entrika dolu hikayenin yeni sezonunda, Seyran’ın hayatına Sinan adlı yeni bir karakter dahil olacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Sinan karakterini canlandıracak oyuncu ise Cem Söküt oldu. Yakışıklı oyuncu, dizinin üçüncü sezonuna taze bir soluk getirecek. Cem Söküt, daha önce "Çukur," "Duran," ve "Kopuk" gibi başarılı yapımlarda rol almıştı. Son olarak Hande Türkel’in yönettiği ve Cem Özüduru ile Ozan Ağaç’ın senaryosunu yazdığı "Barda" filminde de kamera karşısına geçen Söküt, "Yalı Çapkını" ile televizyon ekranlarına geri dönüyor.

Yeni sezonda birbirinden sürükleyici olaylarla seyirciyi ekrana kilitleyecek olan "Yalı Çapkını," üçüncü sezonuyla Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

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