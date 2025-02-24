“Yalı Çapkını”na final öncesi sürpriz geri dönüş!

Star TV’nin sevilen dizisi “Yalı Çapkını”, final için geri sayıma devam ederken, izleyicileri heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. 100. bölümde ekranlara veda etmesi planlanan dizinin 97. bölümünde Türkü Su Demirel ekibe geri dönüyor!

Dizide Serpil karakterine hayat veren Türkü Su Demirel, hikâyeye yeniden dahil olarak özellikle Suna’nın hikâyesini tamamlamak için geldiği konuşuluyor. Final öncesi yaşanacak bu sürpriz dönüş, dizideki dengeleri değiştirecek gibi görünüyor.

Öte yandan, son dönemde düşen reytingler nedeniyle birçok yapım gibi maliyet azaltma yoluna giden “Yalı Çapkını”, yurt dışında en yüksek ücretle ve en çok satılan dizilerden biri olmaya devam ediyor. Ayrıca, dizinin usta oyuncusu Çetin Tekindor’un da hikâyede yer almaya devam edeceği öğrenildi.

Finale adım adım yaklaşan “Yalı Çapkını”nda Serpil’in dönüşüyle neler yaşanacağı merak konusu!