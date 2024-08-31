Yalı Çapkını sete çıktı

Star TV'nin büyük ilgi gören dizisi "Yalı Çapkını," üçüncü sezonu için sete çıktı. Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve usta oyuncu Çetin Tekindor’un yer aldığı dizi, 13 Eylül'de izleyicilerle buluşacak.

Dizinin yeni sezonunda, hikayeye zaman atlaması ile farklı bir başlangıç yapılacak. Seyran’ın (Afra Saraçoğlu) hastalığının üzerinden iki yıl geçmiş olacak ve bu süreçte yalıda yaşayanların hayatlarında büyük değişiklikler yaşanmış olacak. Yeni sezon, sürpriz karakterler ve heyecan dolu olaylarla izleyicileri ekrana kilitleyecek.

"Yalı Çapkını"nın üçüncü sezonunda, usta oyuncu kadrosu aynı şekilde devam ediyor. Şerif Sezer, Gülçin Santırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu gibi isimler, bu sezon da izleyicilerin karşısında olacak. Dizinin yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin otururken, senaryo H. Zeynep Bonçe’nin kaleminden çıkıyor.

Yalı Çapkını, üçüncü sezonuyla 13 Eylül’de Star TV’de izleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor.