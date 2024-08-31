Yalı Çapkını sete çıktı

"Yalı Çapkını" dizisi üçüncü sezon için sette: Yeni sezon 13 Eylül'de başlıyor.

Yalı Çapkını sete çıktı
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 31-08-2024 10:12

Star TV'nin büyük ilgi gören dizisi "Yalı Çapkını," üçüncü sezonu için sete çıktı. Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve usta oyuncu Çetin Tekindor’un yer aldığı dizi, 13 Eylül'de izleyicilerle buluşacak.

Dizinin yeni sezonunda, hikayeye zaman atlaması ile farklı bir başlangıç yapılacak. Seyran’ın (Afra Saraçoğlu) hastalığının üzerinden iki yıl geçmiş olacak ve bu süreçte yalıda yaşayanların hayatlarında büyük değişiklikler yaşanmış olacak. Yeni sezon, sürpriz karakterler ve heyecan dolu olaylarla izleyicileri ekrana kilitleyecek.

"Yalı Çapkını"nın üçüncü sezonunda, usta oyuncu kadrosu aynı şekilde devam ediyor. Şerif Sezer, Gülçin Santırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu gibi isimler, bu sezon da izleyicilerin karşısında olacak. Dizinin yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin otururken, senaryo H. Zeynep Bonçe’nin kaleminden çıkıyor.

Yalı Çapkını, üçüncü sezonuyla 13 Eylül’de Star TV’de izleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor.

Benzer Haberler
Tolga Sarıtaş'lı Teşkilat'tan ilk görüntüler geldi Tolga Sarıtaş'lı Teşkilat'tan ilk görüntüler geldi
Su Burcu Yazgı Coşkun'dan Su Burcu Yazgı Coşkun'dan "Bir Gece Masalı" hakkında çarpıcı açıklamalar
"Sandık Kokusu"nda şok ayrılık! Sete bile çıkmadan kadrodan ayrıldı
'Deha'dan ilk tanıtım yayınlandı 'Deha'dan ilk tanıtım yayınlandı
Gaddar'ın yıldızı İnci Taneleri dizisine transfer oldu! Gaddar'ın yıldızı İnci Taneleri dizisine transfer oldu!
Gönül Dağı dönüyor! İşte yayın tarihi... Gönül Dağı dönüyor! İşte yayın tarihi...
ÇOK OKUNANLAR
Aybüke Albere'nin Alaçatı tatilinde zor anlar: Bikinisinin ipleri gevşedi
  • 31-08-2024 08:57

Aybüke Albere'nin Alaçatı tatilinde zor anlar: Bikinisinin ipleri gevşedi

Kızılcık Şerbeti sete çıkıyor! Kızılcık Şerbeti 3. sezonuyla ekranlara geri dönüyor!
  • 27-08-2024 14:02

Kızılcık Şerbeti sete çıkıyor! Kızılcık Şerbeti 3. sezonuyla ekranlara geri dönüyor!

Neslihan Atagül'ün Kuşadası tatilinde: Karnı belirginleşti!
  • 28-08-2024 13:22

Neslihan Atagül'ün Kuşadası tatilinde: Karnı belirginleşti!

Hülya Avşar'dan Acun Ilıcalı'ya sosyal medya hamlesi: İkili arasında neler oluyor?
  • 27-08-2024 14:06

Hülya Avşar'dan Acun Ilıcalı'ya sosyal medya hamlesi: İkili arasında neler oluyor?

Yalı Çapkını sete çıktı
  • 31-08-2024 10:12

Yalı Çapkını sete çıktı