Yalı Çapkını ekibinden Çetin Tekindor'a pastalı kutlama

Çetin Tekindor’un “Yalı Çapkını” dizisine dönüşü kutlamayla karşılandı!

Yalı Çapkını ekibinden Çetin Tekindor'a pastalı kutlama
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 25-10-2024 17:46

Sevilen dizi Yalı Çapkını'nda güçlü performansıyla izleyicinin gönlünde taht kuran usta oyuncu Çetin Tekindor, setlere dönüşünü özel bir kutlamayla gerçekleştirdi. Tekindor’un diziye dönüşü, yapım ekibi ve oyuncu arkadaşları tarafından pastalı bir kutlamayla karşılandı.

Yalı Çapkını dizisindeki Halis Korhan karakterine hayat veren Çetin Tekindor, kısa bir aranın ardından geri dönerek dizinin heyecanını artırdı. Kutlama anlarını sosyal medyada paylalıldı, izleyiciler “Efsane geri döndü!” yoprumlarıyla usta oyuncuya duydukları sevgiyi dile getirdi.

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