Yalı Çapkını dizisinin İfakat'i Gülçin Santırcıoğlu: "14 yıl mobbinge maruz kaldım"

Ünlü menajer Ayşe Barım’ın sektördeki baskın konumuna gönderme yapan Santırcıoğlu, “Ayşe Barım dışında bir menajerle çalışmak, ikinci lig oyuncusu olmakla eş değer bilinir. Ancak mesele sadece Barım değil; onun lafının üzerine laf söyleyemeyenler de bu tekelleşmenin parçası,” sözleriyle sektördeki sessizliğe dikkat çekti.

“14 Yıl Mobbinge Maruz Kaldım”

Kendi kariyerine dair samimi itiraflarda da bulunan oyuncu, bir dönem çalıştığı menajerinden gördüğü baskıyı şu sözlerle dile getirdi: “14 yıl boyunca çalıştığım hemcinsimden mobbing gördüm, bunu kendime ancak son yıllarda itiraf edebildim. Sektörde bu tür baskılar ne yazık ki çok yaygın.”