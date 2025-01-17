Yalı Çapkını dizisinin İfakat'i Gülçin Santırcıoğlu: "14 yıl mobbinge maruz kaldım"

Başarılı oyuncu Gülçin Santırcıoğlu, sektörün kanayan yarası olan tekelleşmeyle ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Menajerlik dünyasında sıkça konuşulan iddialara değinen Santırcıoğlu, “Tekelleşme yok mu? Elbette var,” diyerek tartışmaya yeni bir boyut kazandırdı.

Yalı Çapkını dizisinin İfakat'i Gülçin Santırcıoğlu:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-01-2025 10:30

Ünlü menajer Ayşe Barım’ın sektördeki baskın konumuna gönderme yapan Santırcıoğlu, “Ayşe Barım dışında bir menajerle çalışmak, ikinci lig oyuncusu olmakla eş değer bilinir. Ancak mesele sadece Barım değil; onun lafının üzerine laf söyleyemeyenler de bu tekelleşmenin parçası,” sözleriyle sektördeki sessizliğe dikkat çekti.

“14 Yıl Mobbinge Maruz Kaldım”
Kendi kariyerine dair samimi itiraflarda da bulunan oyuncu, bir dönem çalıştığı menajerinden gördüğü baskıyı şu sözlerle dile getirdi: “14 yıl boyunca çalıştığım hemcinsimden mobbing gördüm, bunu kendime ancak son yıllarda itiraf edebildim. Sektörde bu tür baskılar ne yazık ki çok yaygın.”

 

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