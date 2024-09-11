Yalı Çapkını dizisine sürpriz bir isim katıldı

Star TV’nin fenomen dizisi “Yalı Çapkını”nın 3. sezonu, izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. 13 Eylül'de başlayacak yeni sezonda 2 yıllık bir zaman atlamasıyla dizi, bambaşka bir döneme kapı aralayacak.

Dizinin senaristi Zeynep Bonçe, bu sezon seyircileri birçok sürprizin beklediğini müjdeliyor. Başrol karakteri Seyran’ın (Afra Saraçoğlu) hayatına giren varlıklı bir adam olan Sinan’ın (Emre Söküt) annesi Ayla, usta oyuncu Derya Alabora tarafından canlandırılacak. Bu yeni karakterin diziye katılması, izleyiciler arasında büyük merak uyandırdı.

Ayrıca, Sinan’ın ailesinden bir başka önemli karakter daha izleyiciyle buluşacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ahmet Saraçoğlu, dizinin 75. bölümünde "Mümtaz" karakteriyle ekranlarda olacak. Sinan’ın amcası Mümtaz’ın hikayeye nasıl etki edeceği ve yeni sezonda karakterler arasında nasıl bir dinamik yaratacağı büyük bir merak konusu.

“Yalı Çapkını” yeni sezonda seyircisini yine ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor!