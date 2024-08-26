Yalı Çapkını dizisine 2 yeni isim katılıyor!

OGM Pictures tarafından Star TV için çekilen fenomen dizi Yalı Çapkını merakla beklenen 3. sezonuyla 13 Eylül’de izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Dizinin 3. sezonunda, Zeynep Bonçe’nin kaleme aldığı hikaye, 2 yıllık bir zaman atlamasıyla başlayacak.

Kulislerden sızan bilgilere göre, Afra Saraçoğlu’nun canlandırdığı Seyran ve Mert Ramazan Demir’in hayat verdiği Ferit, sezon başında ayrı hayatlar sürecek. Seyran ve Ferit’in yollarının nasıl kesişeceği büyük merak konusu olurken, diziye iki yeni önemli karakterin dahil olacağı da konuşuluyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Bu yeni karakterlerden biri olan Sinan, Seyran ile ilgili gizemli bir geçmişe sahip olacak. Bir diğer yeni karakter ise Diyar, Ferit’in hayatında önemli bir rol oynayacak. Bu iki karakter için oyuncu seçimleri devam ederken, diziye katılacak bu yeni yüzler, 3. sezonun heyecanını daha da artıracak gibi görünüyor. Yalı Çapkını hayranları, bu yeni gelişmeleri sabırsızlıkla bekliyor