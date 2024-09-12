Yalı Çapkını dizisinden olay yaratacak bir fragman daha: Ferit, Seyran'ın düğününe gidiyor!

Star TV’nin fenomen dizisi Yalı Çapkını, 13 Eylül’de başlayacak 3. sezonuyla izleyicileri ekrana kilitlemeye hazırlanıyor. Yeni sezonda 2 yıllık bir zaman atlaması yaşanacak ve dizi, bambaşka bir döneme adım atacak.

Dizinin senaristi Zeynep Bonçe, bu sezon izleyicileri büyük sürprizlerin beklediğini müjdeledi. Seyran’ın (Afra Saraçoğlu) hayatına giren zengin iş adamı Sinan’ın (Emre Söküt) annesi Ayla karakterine, usta oyuncu Derya Alabora hayat verecek. Ayla’nın diziye katılmasıyla olayların gidişatı tamamen değişecek.

Öte yandan Yalı Çapkını 3. sezonunun 2. fragmanı da yayınlandı. Fragmanda, Ferit’in Seyran’ın düğününe katılması büyük merak uyandırdı. Yeni sezonun, beklenmedik olaylarla dolu olacağı şimdiden anlaşılıyor.

Merakla beklenen 3. sezon, izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatacak!



İşte Yalı Çapkını 74. Bölüm 3. Sezon 2. Fragmanı: