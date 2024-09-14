Yalı Çapkını dizisindeki büyük sır gün yüzüne çıktı: Seyran karakteri meğer çok ünlü bir şarkıcıymış!

Gülseren Budayıcıoğlu'nun eserinden uyarlanan ve iki sezondur ekranlarda fırtınalar estiren "Yalı Çapkını" dizisinin ardındaki büyük sır nihayet ortaya çıktı! Star TV'nin sevilen dizisinde Afra Saraçoğlu tarafından canlandırılan Seyran karakterinin, ünlü şarkıcı Safiye Soyman'ın hayatından ilham alınarak yaratıldığı iddiası büyük yankı uyandırdı.

Gerçek bir hayat hikayesine dayanan dizinin bu detayı, izleyiciler arasında merak uyandırmıştı. Safiye Soyman, geçtiğimiz yıl katıldığı Armağan Çağlayan'ın "Gör Beni" programında yaptığı açıklamalarla dizinin hikayesine ışık tuttu. Soyman, çocuk yaşta evlendirilme sürecini anlatırken, "Ablamı istemeye gelenler beni görünce fikrini değiştirdi ve 13 yaşında evlendirildim. Yaşımı büyütüp beni gelin ettiler" sözleriyle dikkat çekmişti. Ünlü şarkıcı, ailesinin evlendirilme sürecindeki zorluklarını ve hayatının nasıl şekillendiğini tüm içtenliğiyle paylaştı.

Soyman’ın anlattıkları, Yalı Çapkını dizisinde Seyran’ın yaşadığı zorluklarla büyük benzerlikler taşıyor. Safiye Soyman, çocuk yaşta zorla evlendirildikten sonra yaşadığı zorlukları aşarak eğitim hayatına devam ettiğini ve nihayetinde başarılı bir sanatçı olarak adını duyurduğunu da vurguladı. Soyman, bu süreçteki mücadelesini şu sözlerle dile getirdi: “Ortaokulu dışarıdan bitirdim, on parmak diploması aldım ve devlet memuru oldum. Mücadelemi hiçbir zaman bırakmadım.”

Yalı Çapkını dizisinin yeni sezonunda, Seyran karakterinin hikayesinin nasıl devam edeceği merak konusu. Gerçek bir yaşam hikayesine dayanan bu karakterin, izleyici üzerindeki etkisinin daha da artması bekleniyor.

Dizi severler, Safiye Soyman'ın yaşamıyla paralellik gösteren bu hikayeyi izlerken, aynı zamanda Türkiye'nin gerçek hikayelerinden ilham alarak yapılan dizilerin gücünü bir kez daha fark ediyorlar.