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Yağmur Tanrısevsin: Aşkı düşünecek vaktim yok!

Özel hayatıyla alakalı konuşan Yağmur Tanrısevsin, "Aşka ayıracak hiç vaktim yok, inanın. Bir yandan sinema filmi, bir yandan dizi projeleri diğer taraftan da seramik atölyesi... Bu yoğunlukta emin olun ki aşkı düşünecek vaktiniz kalmıyor" dedi.

Yağmur Tanrısevsin: Aşkı düşünecek vaktim yok!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-08-2022 12:09

Yağmur Tanrısevsin, önceki gün Ataşehir'de görüntülendi. Yeni bir proje için görüşmeye geldiğini söyleyen güzel oyuncu, "Bu sezon okuduğum o kadar güzel iş ve senaryolar var ki... Benim için en doğru proje neyse onunla ilerlemek istiyorum." diye konuştu.
 

"AŞKA AYIRACAK VAKTİM YOK"

Uzun bir süredir hayatına kimseyi almayan Yağmur Tanrısevsin, "Aşka kalbinizi kapattınız mı?" sorusuna gülümseyerek, "Aşka ayıracak hiç vaktim yok, inanın. Bir yandan sinema filmi, bir yandan dizi projeleri diğer taraftan da seramik atölyesi... Bu yoğunlukta emin olun ki aşkı düşünecek vaktiniz kalmıyor." dedi.


 

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