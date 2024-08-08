X, Büyük Şirketlere Karşı Antitröst Davası Açtı!

X, Büyük Şirketlere Karşı Antitröst Davası Açtı!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 08-08-2024 15:50

Elon Musk’ın Twitter’ı (şimdiki adıyla X) satın almasının ardından platformdan reklamlarını çeken büyük şirketlere karşı önemli bir dava açılıyor. X'in CEO'su Linda Yaccarino, yaptığı açıklamada, Global Alliance for Responsible Media (GARM) ve aralarında Mars, Unilever ve CVS Health gibi devlerin bulunduğu bazı üyeler hakkında antitröst davası açtıklarını duyurdu. Yaccarino’ya göre, bu şirketler X’i yasadışı bir şekilde boykot ederek kullanıcıları platformdan uzaklaştırmaya çalıştı.

X’in avukatları, bu şirketlerin organize bir şekilde Twitter’dan milyarlarca dolarlık reklam gelirini toplu olarak çekerek bir komplo kurduklarını iddia ediyor. Elon Musk, Twitter’ı 44 milyar dolara satın aldığında, Cumhuriyetçi Parti’ye olan desteği nedeniyle birçok şirketin reklamlarını çekmesiyle karşı karşıya kalmıştı. Musk, bu boykot girişimlerine karşı durarak, "Beni parayla korkutamazsınız" diyerek meydan okumuştu.

Benzer Haberler
Furkan Korkmaz'dan Monaco Açıklamaları: Furkan Korkmaz'dan Monaco Açıklamaları: "EuroLeague Şampiyonluğu Hedefindeyiz"
Furkan Korkmaz'dan Monaco Açıklamaları: Furkan Korkmaz'dan Monaco Açıklamaları: "EuroLeague Şampiyonluğu Hedefindeyiz"
Karşıyaka Spor'dan Şok Açıklama: Pınar ve Yaşar Holding Sponsorluktan Çekildi Karşıyaka Spor'dan Şok Açıklama: Pınar ve Yaşar Holding Sponsorluktan Çekildi
Muslera, Beşiktaş Maçını Unutup Hatayspor'a Odaklandı Muslera, Beşiktaş Maçını Unutup Hatayspor'a Odaklandı
Şans Topu’nda Büyük İkramiye Devretti! 7 Ağustos Şans Topu Çekiliş Sonuçları Şans Topu’nda Büyük İkramiye Devretti! 7 Ağustos Şans Topu Çekiliş Sonuçları
İrfan Can Kahveci’ye Avrupa’dan İki Talip: Monaco ve Lazio Devrede İrfan Can Kahveci’ye Avrupa’dan İki Talip: Monaco ve Lazio Devrede
ÇOK OKUNANLAR
Hande Ataizi, sevgilisi ve oğluyla Bodrum'da
  • 05-08-2024 09:21

Hande Ataizi, sevgilisi ve oğluyla Bodrum'da

Demet Şener sordu:
  • 07-08-2024 11:33

Demet Şener sordu: "Var mı daha güzeli?"

Annem Ankara dizisinde Bergüzar Korel'le bomba partner
  • 03-08-2024 20:29

Annem Ankara dizisinde Bergüzar Korel'le bomba partner

Sitare Akbaş ve Alican Aytekin'in Çeşme keyfi
  • 06-08-2024 13:29

Sitare Akbaş ve Alican Aytekin'in Çeşme keyfi

İbrahim Demirkol'a sürpriz partner!
  • 06-08-2024 15:02

İbrahim Demirkol'a sürpriz partner!