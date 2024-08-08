X, Büyük Şirketlere Karşı Antitröst Davası Açtı!

Elon Musk’ın Twitter’ı (şimdiki adıyla X) satın almasının ardından platformdan reklamlarını çeken büyük şirketlere karşı önemli bir dava açılıyor. X'in CEO'su Linda Yaccarino, yaptığı açıklamada, Global Alliance for Responsible Media (GARM) ve aralarında Mars, Unilever ve CVS Health gibi devlerin bulunduğu bazı üyeler hakkında antitröst davası açtıklarını duyurdu. Yaccarino’ya göre, bu şirketler X’i yasadışı bir şekilde boykot ederek kullanıcıları platformdan uzaklaştırmaya çalıştı.

X’in avukatları, bu şirketlerin organize bir şekilde Twitter’dan milyarlarca dolarlık reklam gelirini toplu olarak çekerek bir komplo kurduklarını iddia ediyor. Elon Musk, Twitter’ı 44 milyar dolara satın aldığında, Cumhuriyetçi Parti’ye olan desteği nedeniyle birçok şirketin reklamlarını çekmesiyle karşı karşıya kalmıştı. Musk, bu boykot girişimlerine karşı durarak, "Beni parayla korkutamazsınız" diyerek meydan okumuştu.