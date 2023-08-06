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Volkswagen Polo mu, Renault Clio mu? Hangisi alınır? Ağustos ayı fiyat listesinde büyük sürpriz!

Türkiye otomobil pazarında popülerlik kazanan ve sık tercih edilen Volkswagen Polo ve Renault Clio'nun 2023 Ağustos ayı fiyatları açıklandı.

Volkswagen Polo mu, Renault Clio mu? Hangisi alınır? Ağustos ayı fiyat listesinde büyük sürpriz!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 1970-01-01 03:00

Ağustos ayı fiyat listesinde büyük sürpriz! Volkswagen Polo mu, Renault Clio mu? Hangisi alınır- Türkiye otomobil pazarında popülerlik kazanan ve sık tercih edilen Volkswagen Polo ve Renault Clio'nun 2023 Ağustos ayı fiyatları açıklandı. Yeni fiyat listelerine göz attığımızda, sıfır araba fiyatlarının yükseldiği gözlemlendi. İşte detaylar:

Volkswagen Polo Fiyatları

Volkswagen Polo, özellikle konforu ve üstün performansı ile öne çıkan bir modeldir. Kadın sürücülerin de tercihi olan Polo'nun fiyatlarına baktığımızda, en düşük paketin fiyatının 900 bin TL'ye kadar yaklaştığı görülüyor. Eğer 13 bin TL daha zam gelirse, aracın fiyatı 900 bin TL'yi aşacak. Üst paket seçeneklerinden ikisi 1 milyon TL'yi aştı. En üst donanım paketinin fiyatı ise 1.2 milyon TL'ye ulaşıyor.

İşte güncel Polo fiyat listesi:

  • Polo 1.0 80 PS Manuel Impression ₺887,500.00
  • Polo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life ₺984,400.00
  • Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Life ₺1,062,500.00
  • Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Style ₺1,226,400.00

Renault Clio Fiyatları

Yeni Renault Clio'nun fiyatlarına baktığımızda, en düşük paketin fiyatının 800 bin TL'yi geçtiğini görüyoruz. En üst donanım paketinin fiyatı ise 1 milyon TL'yi aşıyor.

İşte Clio fiyat listesi:

  • Joy 1.0 SCe 65 bg 826.900 ₺
  • Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg 921.900 ₺
  • Touch 1.0 TCe 90 bg 868.000 ₺
  • Touch 1.0 TCe X-Tronic 90 bg 959.900 ₺
  • Icon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg 1.018.000 ₺

Otomobil piyasasında yaşanan fiyat değişiklikleri, araç almayı düşünen bireylerin tercihlerini etkileyebilir. Fiyatların yanı sıra araç özelliklerini ve donanım seçeneklerini değerlendirerek, ihtiyacınıza en uygun aracı seçebilirsiniz.

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