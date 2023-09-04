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Volkswagen elektrikli Polo modeliyle vatandaşı mest edecek! İlk kez görüntülendi! Fiyatı ise evlere şenlik!

Volkswagen'den heyecan verici bir açıklama geldi. ID.2 modeli, elektrikli araç piyasasına hızlı bir giriş yaparak en çok satanlar listesinde yer alması beklenen bir model olarak tanıtıldı.

Volkswagen elektrikli Polo modeliyle vatandaşı mest edecek! İlk kez görüntülendi! Fiyatı ise evlere şenlik!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 04-09-2023 15:24

Volkswagen'den heyecan verici bir açıklama geldi. ID.2 modeli, elektrikli araç piyasasına hızlı bir giriş yaparak en çok satanlar listesinde yer alması beklenen bir model olarak tanıtıldı. Göz alıcı kırmızı tonuyla dikkat çeken ID.2, şimdiden elektrikli araç severlerin ilgisini çekmeyi başarıyor.

Yakın zamanda piyasaya çıkacak olan ID.2, Polo boyutlarında bir süpermini olarak karşımıza çıkıyor. 5 kapılı bir tasarıma sahip olan araç, gizli arka kapı kolları ve C sütunlarının hemen önüne yerleştirilen kapılarla öne çıkıyor.

 

ID.2 Teknik Detayları

ID.2, ID ailesinin bir parçası olarak GTI Konsepti'ne dayanmaktadır. 4.104 mm uzunluğuyla Polo'dan yalnızca üç santimetre daha uzun olan bu model, 2.600 mm'lik dingil mesafesiyle mevcut Golf'e daha yakın bir konumda bulunuyor. Kısa çıkıntıları ve etkileyici 20 inçlik alaşım jantları, araca dik bir duruş kazandırıyor.

Volkswagen'in tasarım şefi Andreas Mindt, bu konseptin GTI'nın gelecekteki büyük sürümünü temsil ettiğini belirtti. ID.2'nin, GTI konseptini yeni elektrikli mobilite çağına taşıdığını vurguladı.

Fiyat Bilgisi

ID.2'nin Avrupa'da satış fiyatının 22 bin Euro olacağı açıklandı. Güncel Euro kuruyla bu rakam 634 bin 40 TL'ye denk geliyor. Türkiye'deki ÖTV ve diğer vergilerle birlikte fiyatın yaklaşık olarak 1 milyon TL civarında olması beklenmektedir.

Lansman Tarihi

ID.2'nin 2026 yılında piyasaya sürülmesi planlanıyor, ancak son konseptin üretime hazır olması, GTI versiyonunun beklenenden önce sunulabileceğini gösteriyor. Bu nedenle, elektrikli otomobil tutkunları, bu heyecan verici modele daha erken erişebilirler. Volkswagen'in ID.2 modeli, elektrikli araç segmentinde büyük bir etki yaratmaya aday gibi görünüyor. Otomobilseverler, bu yeni ve çevreci aracın piyasaya sürülmesini heyecanla bekliyorlar.

 

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