Advert

Volkswagen Caddy fiyatında akıllara ziyan indriim; Kasım ayında liste fiyatı yerlere düştü!

Volkswagen Caddy, ticari araçlar sınıfında uzun zamandır lider konumda bulunan, hem ticari hem de aile otomobili olarak tercih edilen bir model. Kasım ayında ise Volkswagen Caddy'nin fiyat listesinde otomobil tutkunları için büyük bir sürpriz yaşandı. İşte Volkswagen Caddy'nin Kasım ayı güncel fiyat listesi ve bu listeye dair detaylar.

Volkswagen Caddy fiyatında akıllara ziyan indriim; Kasım ayında liste fiyatı yerlere düştü!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 11-11-2023 17:57

Volkswagen Caddy, 122 beygir güç üreten 2.0 litrelik dizel motoru ile dikkat çekiyor. Modelin Impression adı verilen baz donanım seviyesinde 6 ileri manuel vites bulunuyor. Performans açısından ortalama bir seviyede olan bu model, aynı zamanda donanım listesiyle de zengin seçenekler sunuyor.

Caddy'nin Farklı Kullanım Alanları ve Avantajları

Volkswagen Caddy, sadece ticari amaçlar için değil, aynı zamanda aile otomobili olarak da tercih ediliyor. 750 litrelik geniş yükleme alanı sayesinde, büyük valizleri ve yükleri rahatlıkla taşıyabiliyor. Hem şehir içi hem de uzun yolculuklar için ideal bir araç olan Caddy, kullanım rahatlığıyla öne çıkıyor.

Kasım Ayı Fiyat Listesi ve Değerlendirmesi

Kasım ayında Volkswagen Caddy'nin fiyat listesinde gözle görülür bir düşüş yaşandı. Bu durum, modelin daha erişilebilir bir seviyeye gelmesini sağlıyor. Caddy'nin farklı versiyonlarının güncel fiyatları ise şu şekilde:

  • 2.0 TDI 122 PS Impression: 990.000 TL
  • 2.0 TDI 122 PS Impression DSG: 1.050.000 TL
  • 2.0 TDI 122 PS Life: 1.065.000 TL
  • 2.0 TDI 122 PS Life DSG: 1.150.000 TL
  • 2.0 TDI 122 PS Style DSG: 1.285.000 TL

Bu fiyatlar, Volkswagen Caddy'nin sunduğu özellikler ve kullanım rahatlığı düşünüldüğünde oldukça makul seviyelerde.

Volkswagen Caddy, ticari araçlar sınıfında yer alan, ancak aile otomobili olarak da sıkça tercih edilen bir model. Kasım ayında gerçekleşen fiyat düşüşü, bu modeli daha da cazip hale getiriyor. Caddy'nin geniş yükleme alanı, rahat kullanımı ve performansı, farklı ihtiyaçlara cevap verebilecek nitelikte. Bu fiyatlar ve özelliklerle Volkswagen Caddy, hem ticari hem de özel kullanım için ideal bir tercih olmaya devam ediyor.

Benzer Haberler
Herkes başvuru yapabilir! Faturada adı soyadı yazan PTT'ye gitsin destek ödemesi var Herkes başvuru yapabilir! Faturada adı soyadı yazan PTT'ye gitsin destek ödemesi var
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12. sınıf öğrencilerine 14-15 ve 16 günlük tatil müjdesi! 9 günlük ara tatil uzatılacak! 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12. sınıf öğrencilerine 14-15 ve 16 günlük tatil müjdesi! 9 günlük ara tatil uzatılacak!
Düşük emekli maaşına yeni balans ayarı! Emekliye tüm fark şak diye ödenecek Düşük emekli maaşına yeni balans ayarı! Emekliye tüm fark şak diye ödenecek
Kademeli emeklilik kararı çıktı: EMADDER 2000 sonrası emeklilik tablosu! İlk aşamada o kişiler emekli olacak Kademeli emeklilik kararı çıktı: EMADDER 2000 sonrası emeklilik tablosu! İlk aşamada o kişiler emekli olacak
Staj ve çıraklık sigortası şartları açıklandı! 5000+1+2+ yıllık prim, 48-49-50 ve 51 yaş geliyor! Staj ve çıraklık sigortası şartları açıklandı! 5000+1+2+ yıllık prim, 48-49-50 ve 51 yaş geliyor!
BİM, A101 ve Şok markette 1, 4, 5 litre ayçiçek yağı fiyatları çakıldı! İşte Sole, Evin, Yudum, Abalı, Biryağ fiyatları BİM, A101 ve Şok markette 1, 4, 5 litre ayçiçek yağı fiyatları çakıldı! İşte Sole, Evin, Yudum, Abalı, Biryağ fiyatları
ÇOK OKUNANLAR
Yatakta çıplak halde poz! Kocasıyla özel anını paylaştı
  • 07-11-2023 15:21

Yatakta çıplak halde poz! Kocasıyla özel anını paylaştı

Fatih Altaylı o anlara dayanamayıp ağladı!
  • 06-11-2023 11:08

Fatih Altaylı o anlara dayanamayıp ağladı!

  • 06-11-2023 12:36

"Yıldızlar Bana Uzak" dizisinden ilk kareler

Eda Erdem'in tarzı olay oldu! Sosyal medyayı salladı
  • 09-11-2023 12:36

Eda Erdem'in tarzı olay oldu! Sosyal medyayı salladı

Meme ameliyatı olup 20 kilo vermişti! Bergüzar Korel'in fit görünümü dikkat çekti...
  • 07-11-2023 14:51

Meme ameliyatı olup 20 kilo vermişti! Bergüzar Korel'in fit görünümü dikkat çekti...