Vivo X200 Serisi Ekim Ayında Geliyor: X200 Pro Özellikleriyle Göz Dolduruyor

Vivo, Ekim ayında yeni amiral gemisi akıllı telefon serisi Vivo X200'ü tanıtmaya hazırlanıyor. Serinin, MediaTek'in henüz piyasaya çıkmamış Dimensity 9400 yonga setini kullanan ilk cihazlar arasında yer alacağı iddia ediliyor. Standart Vivo X200 modeli 6.4-6.5 inç arasında bir ekranla gelirken, X200 Pro'nun 6.7 inçlik daha büyük bir ekran sunması bekleniyor.

Tanınmış sızıntı kaynağı Digital Chat Station’a göre, X200 Pro’nun en dikkat çeken özelliklerinden biri, 6,000mAh'ı aşan büyük pil kapasitesi olacak. Vivo, cihazın ağırlığını hafifletmek için daha önce Vivo X Fold 3 serisinde kullanılan fiberglas malzemeyi tercih edebilir.

X200 Pro, 120Hz yenileme hızına sahip 2K çözünürlüklü ekranı ve dört tarafı mikro kavisli tasarımıyla öne çıkıyor. Güvenlik tarafında ise ultrasonik parmak izi sensörü yer alacak.

Kamera kurulumunda ise cihaz, 1/1.28 inç boyutunda, f/1.57 diyafram açıklığına sahip 50MP Sony ana sensör, 50MP ultra geniş açılı lens ve 200MP periskop telefoto kamera ile güçlü bir fotoğraf deneyimi sunacak gibi görünüyor. Vivo X200 Pro, hem teknik özellikleri hem de şık tasarımıyla merakla bekleniyor.