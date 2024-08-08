Vivo X200 Serisi Ekim Ayında Geliyor: X200 Pro Özellikleriyle Göz Dolduruyor

Vivo X200 Serisi Ekim Ayında Geliyor: X200 Pro Özellikleriyle Göz Dolduruyor
EKONOMİ
Yayın Tarihi : 08-08-2024 15:52

Vivo, Ekim ayında yeni amiral gemisi akıllı telefon serisi Vivo X200'ü tanıtmaya hazırlanıyor. Serinin, MediaTek'in henüz piyasaya çıkmamış Dimensity 9400 yonga setini kullanan ilk cihazlar arasında yer alacağı iddia ediliyor. Standart Vivo X200 modeli 6.4-6.5 inç arasında bir ekranla gelirken, X200 Pro'nun 6.7 inçlik daha büyük bir ekran sunması bekleniyor.

Tanınmış sızıntı kaynağı Digital Chat Station’a göre, X200 Pro’nun en dikkat çeken özelliklerinden biri, 6,000mAh'ı aşan büyük pil kapasitesi olacak. Vivo, cihazın ağırlığını hafifletmek için daha önce Vivo X Fold 3 serisinde kullanılan fiberglas malzemeyi tercih edebilir.

X200 Pro, 120Hz yenileme hızına sahip 2K çözünürlüklü ekranı ve dört tarafı mikro kavisli tasarımıyla öne çıkıyor. Güvenlik tarafında ise ultrasonik parmak izi sensörü yer alacak.

Kamera kurulumunda ise cihaz, 1/1.28 inç boyutunda, f/1.57 diyafram açıklığına sahip 50MP Sony ana sensör, 50MP ultra geniş açılı lens ve 200MP periskop telefoto kamera ile güçlü bir fotoğraf deneyimi sunacak gibi görünüyor. Vivo X200 Pro, hem teknik özellikleri hem de şık tasarımıyla merakla bekleniyor.

Benzer Haberler
Togg T10F, 2025'te Türkiye'de Kullanıcılarla Buluşacak: Testler Devam Ediyor Togg T10F, 2025'te Türkiye'de Kullanıcılarla Buluşacak: Testler Devam Ediyor
DENİZBANK Yeni Başlattığı Kampanya İle Gündem Oldu! 17.000 TL Gelir Belgesiz Kredi İçin Son Şansınız Olabilir DENİZBANK Yeni Başlattığı Kampanya İle Gündem Oldu! 17.000 TL Gelir Belgesiz Kredi İçin Son Şansınız Olabilir
Ziraat Bankası'ndan Büyük Kampanya: Bankkart Sahiplerine 8.500 TL Lira! Ziraat Bankası'ndan Büyük Kampanya: Bankkart Sahiplerine 8.500 TL Lira!
Trump Ailesi Kripto Dünyasında Sarsıcı Bir Yenilikle Karşımızda: Dünya Özgürlüğü Tokenizasyonu! Trump Ailesi Kripto Dünyasında Sarsıcı Bir Yenilikle Karşımızda: Dünya Özgürlüğü Tokenizasyonu!
Jupiter (JUP) Token'ının Kripto Pazarındaki Performansı Jupiter (JUP) Token'ının Kripto Pazarındaki Performansı
Ethereum'da Çin Kaynaklı Satış Dalgası İddiaları ve Güncel Durum Ethereum'da Çin Kaynaklı Satış Dalgası İddiaları ve Güncel Durum
ÇOK OKUNANLAR
Hande Ataizi, sevgilisi ve oğluyla Bodrum'da
  • 05-08-2024 09:21

Hande Ataizi, sevgilisi ve oğluyla Bodrum'da

Demet Şener sordu:
  • 07-08-2024 11:33

Demet Şener sordu: "Var mı daha güzeli?"

Annem Ankara dizisinde Bergüzar Korel'le bomba partner
  • 03-08-2024 20:29

Annem Ankara dizisinde Bergüzar Korel'le bomba partner

Sitare Akbaş ve Alican Aytekin'in Çeşme keyfi
  • 06-08-2024 13:29

Sitare Akbaş ve Alican Aytekin'in Çeşme keyfi

İbrahim Demirkol'a sürpriz partner!
  • 06-08-2024 15:02

İbrahim Demirkol'a sürpriz partner!