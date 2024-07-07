Vincenzo Montella Ayrılmıyor: YENİ Projelerini Açıkladı! Hedefleri Neler?

Vincenzo Montella Ayrılmıyor: YENİ Projelerini Açıkladı! Hedefleri Neler?
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 07-07-2024 16:44

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Çeyrek Final mücadelesinde Hollanda'ya 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Teknik Direktör Vincenzo Montella, bugün yaptığı açıklamada, turnuva sürecini değerlendirirken yeni hedeflerini de açıkladı.

"EURO 2024 yolculuğumuz dün gece beklenmedik bir şekilde sona erdi. Elbette üzgünüz ama aynı zamanda gururluyuz ve Türkiye'ye başımız dik döneceğiz. Oyuncularımız turnuvada başından sonuna kadar özveri, kararlılık ve coşkuyla mücadele ettiler. Onları yürekten kutluyorum" diyen Montella, takımının gösterdiği performanstan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Türkiye'nin EURO 2024'e en genç ikinci takım olarak katıldığını ve grup aşamasından çıkarak çeyrek finale yükseldiğini vurgulayan Montella, "Çeyrek finale kalarak tarafsız ya da taraflı bir bakış açısıyla izleyen dünyadaki tüm futbolseverlerin sempatisini kazandık. Bundan sonra, sanırım Türkiye, uluslararası futbol camiasının gözünde daha da saygınlık kazanacaktır" ifadelerini kullandı.

Montella, takımının performansından ve oyuncularının genç yeteneklerinden bahsederek, "Oyuncularımız maç planlarımızı başarıyla uyguladı. Turnuvada oynadığımız 5 maç genç oyuncularımız için büyük bir deneyim oldu. Mevcut takımımızın çoğu önümüzdeki 10 yıl boyunca milli takıma hizmet etmeye devam edecek" dedi.

Gelecek hedeflerine de değinen Montella, "Önümüzdeki Eylül ayında Uluslar Ligi'nde mücadele etmeye başlayacağız ve Lig A'ya yükselmeyi hedefleyeceğiz. Ardından 2026 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanarak 24 yıllık bir bekleyişe son vereceğiz" şeklinde konuştu.

Montella, turnuva boyunca desteklerini esirgemeyen tüm vatandaşlara teşekkürlerini iletti.

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