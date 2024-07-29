Venezuela'da Seçim Sonuçları Açıklandı: Maduro Üçüncü Kez Başkan Seçildi

Venezuela Ulusal Seçim Konseyi (CNE) Başkanı Elvis Amoroso, devlet başkanlığı seçim sonuçlarını duyurdu. Sandıkların yüzde 80'inin açıldığı seçimde, mevcut Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun büyük bir çoğunlukla zafer kazandığı açıklandı. Maduro, yüzde 51,20 oy oranıyla üçüncü kez başkanlık görevini üstlenecek. Rakibi, muhalefet koalisyonu Birleşik Demokratik Platform (PUD) adayı Edmundo Gonzalez ise yüzde 44,20 oy aldı.

CNE Başkanı Amoroso, sonuçların detaylarının birkaç saat içinde CNE'nin web sitesinde yayımlanacağını belirtti. Seçime katılım oranının yüzde 59 olduğu ifade edildi. Yeni başkan 10 Ocak 2025'te göreve başlayacak.

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, seçimlerin barışçıl bir şekilde tamamlandığını ve küçük olaylar dışında herhangi bir sorun yaşanmadığını belirtti. Lopez, seçim sürecindeki düzen için halk ve tüm kurumlara teşekkür etti ve muhtemel şiddet olaylarına karşı gerekli önlemleri aldıklarını vurguladı.