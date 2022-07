Venedik Film Festivali 2022 programı açıklandı!

Bu yılki Venedik Film Festivali'nin açılışını Amerikalı yönetmen Noah Baumbach'ın Adam Driver ve Greta Gerwig'in başrollerini paylaştığı hicivli bir trajikomedi olan "Beyaz Gürültü" yapacak. Ayrıca, imrenilen Altın Aslan için 22 film daha yarışacak.

İşte Venedik film festivalinde yarışacak filmler!

"Il signore delle formiche" - Gianni Amelio, Italy

"The Whale" - Darren Aronofsky, USA

"L’immensità" - Emanuele Crialese, Italy/France

"Saint Omer" - Alice Diop, France

"Blonde" - Andrew Dominik, USA

"Tar" - Todd Field, USA

"Love Life" - Koji Fukada, Japan

"Athena" - Romain Gavras, France

"Bones and All" - Luca Guadagnino, USA

"The Eternal Daughter" - Joanna Hogg, USA

"Bardo" - Alejandro Gonzalez Inarritu, Mexico

"Beyond the Wall" - Vahid Jalilvand, Iran

"The Banshees of Inisherin" - Martin McDon, Ireland/USA/UK

"Argentina, 1958" - Santiago Mitre, Argentina/USA

"Chiara" - Susanna Nicchiarelli, Italy

"Monica" - Andrea Pallaoro, USA/Italy

"No Bears" - Jfar Panahi, Iran

"All the Beauty and the Bloodshed" - Laura Poitras, USA

"A Couple" - Frederic Wiseman, France/USA

"The Son" - Florian Zeller, UK

"Our Ties" - Roshdi Zem, France

"Other People's Children" - Rebecca Zlotowski, France