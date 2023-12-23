Ve sonunda açıklandı: Kök maaşlar değişiyor ve En düşük emekli maaşı 10 bin TL'yi geçiyor

Ve sonunda açıklandı: Kök maaşlar değişiyor ve En düşük emekli maaşı 10 bin TL'yi geçiyor

Ve sonunda açıklandı: Kök maaşlar değişiyor ve En düşük emekli maaşı 10 bin TL'yi geçiyor
YAŞAM
Yayın Tarihi : 23-12-2023 22:36

Milyonlarca emekli, gelecek yılın Ocak ayında ne kadar zam alacaklarını merakla beklerken, emekli maaşlarındaki adaletsizliğe çözüm arayışları hız kazandı. Bu kapsamda ortaya çıkan yeni bir zam formülü, emekliler arasında heyecan uyandırdı. Buna göre, bütün emeklilere yüzde 100 zam ve kök maaşlara seyyanen zam önerisi gündeme geldi.

Emekli Maaşları Ne Kadar Olacak?

Ocak ayına yaklaşırken, emekli maaşlarının belirleneceği süreçte maaşlardaki adaletsizlik ön planda. Emeklilere yönelik olarak yüzde 100 zam ve kök maaşlara seyyanen zam yapılması talebi ortaya atıldı. Bu öneriyle ilgili olarak yapılan çalışmalarda, en düşük emekli maaşının 15 bin TL olabileceği, diğer emekli maaşlarına da 10.000 TL seyyanen zam yapılması üzerine çalışmalara başlandığı belirtildi.

Maaşlardaki Adaletsizlik: Birçok Meslek Grubunda Dikkat Çeken Farklar

Türkiye'de maaşlardaki adaletsizlik, birçok meslek grubu arasında farklılık gösteriyor. Cumhurbaşkanı, Bakan ve Milletvekili maaşları ile emekli milletvekillerinin maaşları arasındaki uçurum dikkat çekerken, bekçi, polis ve öğretmen maaşları ile en düşük memur maaşı arasındaki farklar da göz önüne alındığında adaletsizlik daha da belirgin hale geliyor.

Emekli Maaşı 33 Bin TL Olabilir Mi?

Emekli federasyonları, emekli maaşları ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Ortalama bir emekli maaşının 33 bin TL olması hedefleniyor. Bu hedef, seyyanen verilecek zamların ve artışların etkisiyle şekillenecek. Memurlar için düşünülen 8,500 TL seyyanen zamın, emeklilere de verilmesi durumunda, emekli maaşlarının ortalama olarak 33 bin TL olması için çalışmalar yapılacağı ifade ediliyor

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