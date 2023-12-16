Ve emekli zammı Cumhurbaşkanı tarafından duyuruldu! En düşük Emekli maaşları da belli oldu!

Ve emekli zammı Cumhurbaşkanı tarafından duyuruldu! En düşük Emekli maaşları da belli oldu!

Ve emekli zammı Cumhurbaşkanı tarafından duyuruldu! En düşük Emekli maaşları da belli oldu!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 16-12-2023 10:38

Türkiye'de milyonlarca emekli ve memur, beklenen zam haberleri ile yıl sonuna umutla bakıyor. Ekim ayında alınan 5 bin TL'lik ikramiyenin ardından, Merkez Bankası'nın enflasyon beklentisindeki düşüş, emekli ve memur maaşlarını yeniden şekillendirecek gibi görünüyor. Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre enflasyon beklentisi yüzde 67'den yüzde 5'e düşürüldü. Bu gelişme, emekli ve memur maaşlarında önemli artışları beraberinde getirebilir.

Merkez Bankası'nın açıkladığı yüzde 5'lik enflasyon oranının gerçekleşmesi halinde, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ocak ayında yüzde 37,76 oranında zam alacak. Aynı dönemde memur ve memur emeklileri ise maaşlarına yüzde 49,45 oranında zam eklenmiş olacak. Emekliler her yıl iki defa enflasyon farkına göre zam farkı alıyorlar. 2023 yılı itibariyle, ağustos, eylül ve ekim aylarındaki enflasyon farkları eklenerek emeklilere yüzde 33,64'lük zam farkı ödenecek.

Memur ve memur emeklileri için de durum netleşmeye başladı. Toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı hesaplandığında memurların maaşlarına yüzde 44,89'luk bir zam eklenmiş olacak. Yıl sonunda enflasyon tahminlerinin gerçekleşmesi durumunda SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 37,76, memur ve memur emeklilerine yüzde 49,45 oranında zam yapılması bekleniyor. Bu durum, en düşük emekli maaşını 10 bin 332 TL'yi aşabileceği gibi, en düşük memur maaşını da 32 bin 879 TL'nin üzerine çıkarabilir.

Yıl sonunda beklenen zamların gerçekleşmesiyle birlikte, emekli ve memur maaşlarında yaşanacak artışlar, milyonlarca vatandaşın finansal durumunu olumlu yönde etkileyebilir. Ekonomik belirsizliklerin ortasında gelen bu haberler, emeklilerin ve memurların yeni yıla umutla girmelerini sağlayacak gibi görünüyor. Bu gelişmeler, ülke genelinde ekonomik canlanmaya da katkı sağlayabilir. Yıl sonu yaklaşırken, emeklilere ve memurlara gelecek sürpriz zamların yanı sıra ekonomik istikrarın devam edip etmeyeceği de merak konusu olmaya devam ediyor.

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