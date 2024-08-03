VanEck CEO’su Bitcoin İçin Yüksek Tahminde Bulundu: 350.000 Dolar ve Altının Yüzde 50’si

VanEck CEO’su Bitcoin İçin Yüksek Tahminde Bulundu: 350.000 Dolar ve Altının Yüzde 50’si
EKONOMİ
Yayın Tarihi : 03-08-2024 23:28

VanEck CEO’su Jan van Eck, Bitcoin’in değerinde büyük bir artış öngördüğünü açıkladı. Van Eck, Bitcoin’in gelecekte altının toplam piyasa değerinin yarısına ulaşarak başına yaklaşık 350.000 dolara çıkabileceğini tahmin etti. Bu öngörüsünü, FED’in parasal gevşeme politikalarının hem altın hem de Bitcoin için büyüme katalizörü olacağına dayandırdı.

Van Eck, “FED parasal gevşemeye başladığında bunun hem altın hem de Bitcoin için faydalı olacağını belirttim” dedi. Bitcoin’in olgunlaşarak altınla karşılaştırılabilir bir varlık haline geleceğine olan inancını vurguladı. Ayrıca, merkez bankalarının Bitcoin’i benimsemesi durumunda, Bitcoin’in değerinin daha da artabileceğine dair spekülasyonlar bulunduğunu belirtti. Ancak, bu spekülatif tahminlere odaklanmayı tercih etmediğini söyledi.

Van Eck, uzun vadeli yatırım trendlerine inandığını ve Bitcoin’in giderek daha fazla kabul gördüğünü ifade etti. "Bitcoin’in altın kadar yaygın kabul göreceğine inanıyorum" diye ekledi.

Bu bir yatırım tavsiyesi değildir.

Benzer Haberler
Küresel Piyasalarda Sert Düşüş: BIST 100 Endeksi de Etkilendi Küresel Piyasalarda Sert Düşüş: BIST 100 Endeksi de Etkilendi
Bitcoin Fiyatında Sert Düşüş: 24 Saatte 290 Milyon Dolar Buharlaştı Bitcoin Fiyatında Sert Düşüş: 24 Saatte 290 Milyon Dolar Buharlaştı
McDonald's'ın Sos Azaltımı Tüketicileri Kızdırdı McDonald's'ın Sos Azaltımı Tüketicileri Kızdırdı
Temmuz Ayı Enflasyon Verileri Merakla Bekleniyor: Aylık Artış Yüksek, Yıllık Düşüş Eğiliminde Temmuz Ayı Enflasyon Verileri Merakla Bekleniyor: Aylık Artış Yüksek, Yıllık Düşüş Eğiliminde
Dolar ve Enflasyon: TL’ye Güvensizlik Ekonomiyi Sarsıyor, Prof. Dr. Soner Gökten: “Kur Riski ve Enflasyonist Baskı Sürüyor” Dolar ve Enflasyon: TL’ye Güvensizlik Ekonomiyi Sarsıyor, Prof. Dr. Soner Gökten: “Kur Riski ve Enflasyonist Baskı Sürüyor”
Petrol Fiyatlarında Son Durum ve Akaryakıt İndirimleri: Orta Doğu'daki Gerilimlerin Etkisi Petrol Fiyatlarında Son Durum ve Akaryakıt İndirimleri: Orta Doğu'daki Gerilimlerin Etkisi
ÇOK OKUNANLAR
Demet Özdemir’in havuz pozları sosyal medyayı salladı
  • 01-08-2024 09:06

Demet Özdemir’in havuz pozları sosyal medyayı salladı

Aleyna Tilki’den Filenin Sultanları’na Özel Marş:
  • 30-07-2024 19:26

Aleyna Tilki’den Filenin Sultanları’na Özel Marş: "Sultanım"

Çocuklu tatil! Hazal Kaya kızını denize alıştırdı!
  • 01-08-2024 09:36

Çocuklu tatil! Hazal Kaya kızını denize alıştırdı!

Annem Ankara dizisinde Bergüzar Korel'le bomba partner
  • 03-08-2024 20:29

Annem Ankara dizisinde Bergüzar Korel'le bomba partner

Neslihan Atagül'den müjdeli haber: Anne oluyor
  • 29-07-2024 18:55

Neslihan Atagül'den müjdeli haber: Anne oluyor