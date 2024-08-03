VanEck CEO’su Bitcoin İçin Yüksek Tahminde Bulundu: 350.000 Dolar ve Altının Yüzde 50’si

VanEck CEO’su Jan van Eck, Bitcoin’in değerinde büyük bir artış öngördüğünü açıkladı. Van Eck, Bitcoin’in gelecekte altının toplam piyasa değerinin yarısına ulaşarak başına yaklaşık 350.000 dolara çıkabileceğini tahmin etti. Bu öngörüsünü, FED’in parasal gevşeme politikalarının hem altın hem de Bitcoin için büyüme katalizörü olacağına dayandırdı.

Van Eck, “FED parasal gevşemeye başladığında bunun hem altın hem de Bitcoin için faydalı olacağını belirttim” dedi. Bitcoin’in olgunlaşarak altınla karşılaştırılabilir bir varlık haline geleceğine olan inancını vurguladı. Ayrıca, merkez bankalarının Bitcoin’i benimsemesi durumunda, Bitcoin’in değerinin daha da artabileceğine dair spekülasyonlar bulunduğunu belirtti. Ancak, bu spekülatif tahminlere odaklanmayı tercih etmediğini söyledi.

Van Eck, uzun vadeli yatırım trendlerine inandığını ve Bitcoin’in giderek daha fazla kabul gördüğünü ifade etti. "Bitcoin’in altın kadar yaygın kabul göreceğine inanıyorum" diye ekledi.

Bu bir yatırım tavsiyesi değildir.