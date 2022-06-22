"Valla" Seren fırtına gibi dönüyor!

Ekran karşısında 17 yıl boyunca çeşitli program ve Reality Show’larla karşımıza çıkan Seren Serengil, son 8 yıldır halkın takdirini de kazanarak sabah kuşağının en başarılı isimlerinden biri oldu. Lakin müzik sevdasına ve sahne özlemine daha fazla dayanamadı...

Ara ara “çok geç” ve “sakalı adam” gibi şarkılarla hayranlarını sevindirmiş olsa da müziğe asıl dönüşü bu sene yaptığı sahne showlarıyla oldu.

Sahne kostümlerine harcadığı paralarlar da adından sıkça bahsettiren Seren Serengil, Sezen Aksu imzalı “Valla” şarkısı ile bu başarısını taçlandıracağının sinyallerini veriyor.