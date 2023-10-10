Vakıfbank'tan vatandaşlara güzel haber! 1 sözünüze 1200 TL

Türkiye’ nin en büyük bankaları arasında yer alan Vakıf Bank’ın hazırlamış olduğu kampanyalar yakından takip edilmektedir. Birbirinden güzel hazırlanan kampanya detayları merak konusu oldu. Bilhassa sözünle kazan kampanyası ile herkese 1.200 TL’ ye varan indirim fırsatı araştırılmaya başlandı.

Sözünle Kazan!

Kampanya detaylarına baktığımız zaman “bir sözünüze 1.200 TL' ye varan indirim! VakıfBank Worldcard'la 12 ay boyunca aylık 1.500 TL harcama sözüne ilk ekstrede 50 TL indirim, 2.000 TL harcama sözüne ilk ekstrede 75 TL indirim, 3.000 TL harcama sözüne ilk ekstrede 100 TL indirim, 5.000 TL harcama sözüne ilk ekstrede 200 TL indirim, 10.000 TL harcama sözüne ilk ekstrede 500 TL indirim, 15.000 TL harcama sözüne ilk ekstrede 800 TL indirim, 20.000 TL harcama sözüne ilk ekstrede 1.200 TL indirim kazan” olduğunu görüyoruz.

Aylık harcama taahhüdü 1.500 TL iken ilk ekstrede kazanılacak indirim 50 TL, aylık harcama taahhüdü 2.000 TL ise ilk ekstrede kazanılacak indirim 75 TL, 3000 TL ise 100 TL, 5.000 TL iken 200 TL, 10.000 iken 500 TL, 15.000 TL iken 800 TL ve son olarak aylık harcama taahhüdü 20.000 TL iken 1.200 TL ilk ekstreden kazanılacak indirimdir.

Sözünle kazan kampanyasının detayları arasında “SözünleKazan kampanyasına 08502220724 Müşteri İletişim Merkezi, İnternet Bankacılığı, VakıfBank Mobil üzerinden veya size uygun anahtar kodunu yazıp boşluk bırakıp kredi kartınızın son 6 hanesini 5724'e SMS göndererek katılım sağlayabilirsiniz. Başvuru yapabilmek için kartın açık ve kullanıma uygun olması gerekir. Verilen harcama sözü tutarlarının toplamı kredi kartı limitinin %70'ini aşmayacaktır. Bir müşteri her kartı için ayrı ayrı harcama sözü verebilir. Sanal Kart ile yapılacak harcamalar ve Mobil Temassız Ödeme işlemleri Sözünle Kazan kampanyasına dahil edilecektir. Ek kartlar bu kampanyadan faydalanamaz. Bu kartlar ile yapılacak harcamalar asıl kart harcamalarına dahil edilmeyecektir. Kampanyadan bireysel kredi kartları faydalanabilir. Kampanya ilk hesap kesim tarihinden sonra yeni dönem ekstreden itibaren geçerlidir ve taahhüt süresi 12 aydır. Taksitli işlemlerin toplam tutarı ilk taksitin yansıdığı ekstrede dikkate alınacaktır, diğer taksit tutarları ileri aylarda harcama taahhüdüne dahil edilmeyecektir” bilgileri bulunmaktadır.

Detayların devamı “Nakit çekim işlemleri ve Worldpuan kullanılarak yapılan harcamalar, Sözünle Kazan'a dahil edilmeyecektir. Ertelemeli işlemlerde, işlemin yapıldığı tarih dikkate alınarak, ilgili ayın harcama sözü tutarına eklenerek hesaplanması gerekmektedir. Harcama sözü kampanyasına ayda en fazla 3 defa, yılda 6 defa katılabilirsiniz. Yurt dışında yapılan alışverişlerden sadece TL ekstrelere yansıyanlar harcama sözüne dahil edilmektedir. Kampanya kapsamında harcama sözü 1 kez ihlal edilebilir.

Harcama Sözünün ihlal edildiği ilk ay için takip eden ikinci ay toplam harcamanın verilen iki aylık toplam harcama sözü tutarına eşit veya büyük olması gerekmektedir. Aksi halde kampanyadan çıkartılır. Kampanya kapsamında İki ay harcama sözünü yerine getirmeyen kart sahibi kampanyadan çıkartılır ve ilk kesilecek ekstreye indirim tutarı borç olarak yansıtılır. İlk 11 ay harcama sözünü yerine getiren müşteri 12'inci ayda taahhüdünü yerine getirmediği takdirde kampanyadan çıkartılacaktır. Kart statüsünde değişiklik olduğunda (Kart gecikmeye düştüğünde, üye tarafından isteğe bağlı iptal/vefat olarak güncellendiği durumlarda veya Bankanın herhangi bir nedenle Kredi Kartı Üyelik Sözleşmesi’ni feshetmesi halinde vb. durumlarda) kampanya iptal edilir. Harcama sözü yerine getirilmemiş sayılır. Harcama sözü sona erdikten sonra yeni bir harcama sözü verilebilmesi için, mevcuttaki harcama sözünün bitiş tarihi üzerinden 2 iş günü geçmelidir. Harcama sözü bittikten sonraki 2 iş günü içerisinde kartın iptal ettirilmesi durumunda, verilen indirim kesilecek ilk ekstreye borç olarak yansıtılacaktır. Kart sahibinin vefatından ötürü kartın kapanması durumunda, taahhüt süresinin ilk 6 ayı geçmiş ise geri alınan indirimin iadesi için Şubelerimize başvurulması gerekmektedir” şeklindedir.