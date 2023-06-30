Vakıfbank'tan evlere şenlik fırsat açıklandı! 1,59 faizle 200.000 TL taşıt kredisi alabilirsiniz!

1,59 faizle 200.000 TL taşıt kredisi alabilirsiniz! Vakıfbank'tan evlere şenlik fırsat açıklandı- Türkiye'nin önde gelen devlet bankalarından biri olan Vakıfbank, resmi olarak yeni kampanyalarını duyurdu. Son dönemde sıfır ve ikinci el otomobil piyasalarında fiyatların yükseliş eğilimine devam ettiği göz önüne alındığında, araç sahibi olma veya araç değiştirme isteyen kişiler için fiyatlar nedeniyle zorluklar ortaya çıkmaya başladı. Bankalar, bu durumu dikkate alarak kişilerin istedikleri araçlara daha kolay ulaşmalarını sağlamayı amaçlayan kampanyalar düzenlenir.

Vakıfbank'tan 2. El Taşıt Kredisi

Kamu bankaları tarafından sunulan kredilerin düşük faiz oranları nedeniyle daha fazla ilgi gördüğü Türkiye'de, Vakıfbank'ın son dakika açıklamalarıyla düşük faiz oranları ve 48 aylık vade ile taşıt kredisi verileceği resmen duyuruldu.

Ödeme Tablosu:

Anapara: 200.000 TL

Toplam Faiz: 112.182,18 TL

Masraf: 1.000 TL

Faiz Oranı: %1,59

Aylık Taksit: 6.503,79 TL

Toplam Ödeme: 313.181,92 TL

Yıllık Maliyet Oranı: %27,01

Banka Tahsis Ücreti: 1.000,00 TL

Taşıt Kredisi Çekmek İçin Gerekli Şartlar

Vakıfbank tarafından taşıt kredisi alabilmek için belirli şartlar bulunmaktadır. Düşük faiz oranları ve 48 aylık vade ile kamu bankalarından taşıt kredisi kullanılabilir. Vakıfbank'ın ikinci el araçlar için sağladığı 200.000 TL kredi imkanından yararlanmak için aşağıdaki şartlar gerekmektedir:

Kredi kullanacak kişinin en az 18 yaşında olması

SGK kaydının aktif olması

SGK kaydının en az 6 ay süreyle devam etmesi

Taşıt üzerinde herhangi bir kurum veya kişinin rehin (ipotek) kaydı bulunmaması

Kredi notunun yeterli seviyede olması

Gelirin kredi taksitlerini karşılayabilecek düzeyde olması

Vatandaşlar, bu kampanyalar doğrultusunda taşıt kredisi alabilmek için mobil veya internet bankacılığı üzerinden başvurularını tamamlayabilir.