VakıfBank’tan Emeklilere Büyük Fırsat: 24.000 TL Nakit Ödeme Kampanyası Başladığı GM Tarafından Açıklandı!

Emekli maaşı alan herkesi ilgilendiren önemli bir duyuru yapıldı. Emekliye 24 bin TL verilecek. VakıfBank’tan emekli özel bir ödeme kararı alındı. Emekli maaşını VakıfBank’a taşıyanlar için büyük bir kampanya düzenleyen banka, detayları ve koşulları tek tek duyurdu. İşte merak edilen tüm ayrıntılar!

VakıfBank’tan Emeklilere 24.000 TL Ödeme Kampanyası

VakıfBank, emeklilere özel sunduğu kampanyalarla dikkat çekmeye devam ediyor. Emeklilerin merak ettiği kampanyalara bir yenisi daha eklendi. VakıfBank, SGK emeklilerine yönelik yaptığı açıklamada, maaşını VakıfBank’a taşıyanlara 12 bin TL promosyona ek olarak, VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ve Troy Emekli Bankomat Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık 1.000 TL’ye, 12 ayda 12.000 TL’ye varan nakit ödeme fırsatı sunduğunu duyurdu.

Kampanya Detayları ve Koşulları

VakıfBank’tan emekli özel bir ödeme kararı alındı. Banka, emekli maaşını VakıfBank’a taşıyanlara 3 yıl için farklı tutarlarda promosyon ödemesi yapacak:

1 aylık emekli maaşı tutarı 10.000 TL’ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL,

3 yıl için toplam 5.000 TL, 10.000 TL – 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL,

3 yıl için toplam 8.000 TL, 15.000 TL – 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL,

3 yıl için toplam 10.000 TL, 20.000 TL ve daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacak.

Ekstra 12.000 TL Nakit Ödeme Fırsatı

Emeklilere sunulan 12 bin TL’lik promosyona ek olarak, VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ve Troy Emekli Bankomat Kartı ile yapılacak alışverişlerde aylık 1.000 TL’ye, 12 ayda 12.000 TL’ye varan nakit ödeme fırsatı sağlanacak.

Emekli Troy Bankomat Kartı ile kampanyadan aylık en fazla 500 TL, yıllık en fazla 6.000 TL ,

, VakıfBank Emekli Troy Kredi Kartı ile aylık en fazla 500 TL, yıllık en fazla 6.000 TL ,

, Her iki kartı ile her ay alışveriş yapan bir müşteri aylık en fazla toplam 1.000 TL, yıllık en fazla toplam 12.000 TL nakit ödeme hakkı kazanabilir.

Kampanya Katılım ve Koşulları

Kampanyaya katılım oldukça basit ve kolaydır. VakıfBank Mobil’de yer alan “Cepte Kazan” uygulaması üzerinden hem Bankomat Kart hem de Kredi Kartı için ayrı ayrı kampanya “Hemen Katıl” tuşuna tıklanarak katılım sağlanabilir. Kampanya, VakıfBank Emekli Maaş hesabına, ilk emekli maaşının ödendiği ay itibariyle başlayacak ve 12 ay boyunca geçerli olacaktır.

Kampanyadan Yararlanmanın Şartları

Emekli Troy Bankomat Kart ve Emekli Troy Kredi Kart dışındaki kartlar ile yapılan alışverişler, nakit çekim, puan kullanımları, iptal/iade işlemleri, vergi, sigorta, emeklilik, yardım kurumu ve fatura ödemeleri, elektronik para transfer işlemleri, cüzdan transfer işlemleri, passolig ödemesi, ininal, multinet, sodexo vb. tüm yemek kartı yüklemeleri, kumarhane ve bahis sitelerinde yapılan işlemler kampanyaya dahil edilmeyecektir.

ile yapılan alışverişler, nakit çekim, puan kullanımları, iptal/iade işlemleri, vergi, sigorta, emeklilik, yardım kurumu ve fatura ödemeleri, elektronik para transfer işlemleri, cüzdan transfer işlemleri, passolig ödemesi, ininal, multinet, sodexo vb. tüm yemek kartı yüklemeleri, kumarhane ve bahis sitelerinde yapılan işlemler kampanyaya dahil edilmeyecektir. E-ticaret işlemleri kampanyaya dahildir . Sanal kartlar ve ek kartlar ile yapılan işlemler kampanyaya dahil değildir.

. Sanal kartlar ve ek kartlar ile yapılan işlemler kampanyaya dahil değildir. Alışveriş yapılmayan ay için nakit ödeme yansıtılmayacak olup, kart bazında o ayın ödül hakkı kaybedilmiş olacaktır.

Kampanya kapsamında hak edilen nakit ödeme tutarları, alışveriş yapılan ayı takip eden ayın 20’sinden sonra maaş hesabına nakit olarak yatırılacaktır.

Emekliye 24 bin TL verilecek bu büyük kampanya ile emeklilerin ekonomik rahatlığı hedefleniyor. VakıfBank’ın sunduğu bu avantajlardan yararlanmak için emekli maaşınızı VakıfBank’a taşıyabilir ve kampanyaya katılım sağlayarak ekstra nakit ödüller kazanabilirsiniz. Bu fırsatı kaçırmayın ve hemen VakıfBank Mobil uygulamasını kullanarak kampanyaya dahil olun!