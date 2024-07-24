VakıfBank'ın 2024 Temmuz Emekli Promosyonları Hakkında Duyuru Yaptı! EMEKLİLERE SÜPER Ödeme!

VakıfBank, Temmuz 2024 itibariyle emeklilere sunduğu cazip promosyon fırsatlarıyla dikkat çekiyor. Resmi siteden yapılan duyuruda, VakıfBank’ın SGK emeklilerine yönelik sunduğu 12.000 TL’ye varan nakit promosyon ve ek fırsatlar detaylandırıldı. Bu haberde, VakıfBank’ın emeklilere sunduğu bu avantajlı kampanyayı tüm detaylarıyla ele alacağız.

VakıfBank'ın 2024 Temmuz Emekli Promosyonları

VakıfBank, emeklilere 12.000 TL'ye kadar nakit promosyon sunarak büyük bir fırsat sağlıyor. Kampanya, 1 Temmuz - 30 Eylül 2024 tarihleri arasında geçerli olacak ve sadece SGK emeklilerine yönelik olacak. Bu süre zarfında SGK emekli maaşını VakıfBank’a taşıyan veya yeni emekli olmuş ve ilk maaşını VakıfBank’tan alan emekliler bu promosyondan yararlanabilecek. Mevcut emekli maaşı alan müşteriler ise bu kampanyaya dahil edilmeyecek.

VakıfBank’ın Ekstra Nakit Ödeme Fırsatları

12.000 TL'ye kadar olan nakit promosyonun yanı sıra, VakıfBank emeklilere ekstra nakit ödeme fırsatları sunuyor. VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ve/veya Troy Emekli Bankomat Kartı ile yapacağınız alışverişlerde, toplamda aylık 1.000 TL'ye, yıllık ise 12.000 TL'ye varan nakit ödeme fırsatı bulunuyor. Bu avantajlar, yeni emekli maaş müşterilerine özel olarak sunuluyor ve 12 ay boyunca geçerli olacak.

Kart Bazında Nakit Ödeme Detayları

VakıfBank’ın sunduğu nakit ödeme fırsatları kart bazında şu şekilde düzenlenmiştir:

VakıfBank Emekli Troy Bankomat Kartı kullanarak aylık en fazla 500 TL, yıllık en fazla 6.000 TL nakit ödeme kazanabilirsiniz.

kullanarak aylık en fazla 500 TL, yıllık en fazla 6.000 TL nakit ödeme kazanabilirsiniz. VakıfBank Emekli Troy Kredi Kartı kullanarak da aylık en fazla 500 TL, yıllık en fazla 6.000 TL nakit ödeme hakkına sahip olabilirsiniz.

kullanarak da aylık en fazla 500 TL, yıllık en fazla 6.000 TL nakit ödeme hakkına sahip olabilirsiniz. Her iki kartı da kullanmanız durumunda, aylık toplamda en fazla 1.000 TL, yıllık toplamda ise 12.000 TL’ye varan nakit ödül elde edebilirsiniz.

VakıfBank Kampanyası Nasıl İşliyor?

VakıfBank’ın sunduğu bu kampanyadan yararlanmak için, VakıfBank Mobil uygulamasındaki “Cepte Kazan” bölümünden kampanyaya katılmanız gerekiyor. Hem Troy Bankomat Kartı hem de Troy Kredi Kartı için ayrı ayrı “Hemen Katıl” tuşuna tıklamanız gerekli. Kampanya, emekli maaşının ödendiği ay itibariyle başlayacak ve 12 ay süresince geçerli olacaktır.

Alışveriş ve Ödeme Koşulları

VakıfBank’ın nakit ödülleri, kart bazında yapılan alışverişlerin toplamına göre hesaplanır: