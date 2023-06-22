Vakıfbank ve Halkbank duyurdu! 90 gün ödemesi olmayan bu nakit, Emekliye müjde olarak verildi!

90 gün ödemesi olmayan bu nakit, Emekliye müjde olarak verildi! Vakıfbank ve Halkbank duyurdu- Son zamanlarda kamu bankaları Vakıfbank ve Halkbank, emekli maaşı alan vatandaşlara yönelik yeni bir kredi kampanyası başlattı. Bu kampanya kapsamında, 3 ay ödemesi olmayan emekli vatandaşlar, ihtiyaç kredisi kullanarak 50.000 TL'ye kadar kredi alabilecekler. Onaylanan krediler, başvuru sahiplerinin istedikleri zaman internet üzerinden hesaplarına yatırılacak.

Bu kampanya ile gelir belgesi gerekmeksizin 50.000 TL'ye kadar kredi kullanmak isteyen emekli vatandaşlar, Vakıfbank veya Halkbank üzerinden emekli maaşı almaları şartıyla başvurularını gerçekleştirebiliyorlar. Kredi notu uygun olan tüm vatandaşlar, emekli maaş hesaplarını kullanan bankalar aracılığıyla nakit kredi başvurusunda bulunabiliyor ve onaylanan kredileri aynı gün içinde hesaplarına yatırarak hemen kullanabiliyorlar. Acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar, bu iki banka üzerinden işlemlerini gerçekleştirerek kredi kullanabiliyorlar. Başvurularını yapan vatandaşlar, kredi ödemelerini hızlı bir şekilde hesaplarına yatırarak gerçekleşir.

Bu kampanya kapsamında, emekli maaşını kamu bankaları üzerinden alan tüm vatandaşlara hemen aynı gün içinde işlemleri tamamlanarak kredi ödemeleri yapılıyor ve diğer bankalardaki kredi borçları da kapatılıyor.

Vakıfbank ve Halkbank, emekli maaşı alan vatandaşlara yönelik olarak düzenledikleri bu kampanyalarla 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli kredi imkanı sağlıyorlar. Vakıfbank üzerinden emekli maaşı alanlar, başvurularını Vakıfbank mobil uygulaması üzerinden kolaylıkla yapabiliyorlar. Halkbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar ise banka şubesine gitmeden Halkbank mobil uygulaması üzerinden başvurularını kolayca gerçekleştirebiliyorlar. Gelir belgesi olmaksızın 50.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar için ilk taksit ödemeleri 90 gün erteleniyor.

Bu kampanyalar, emekli vatandaşlara nakit ihtiyaçlarını karşılamaları ve finansal konularda kolaylık sağlamaları adına önemli bir fırsat sunar.