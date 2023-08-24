Vakıfbank şipşak para isteyen tüm vatandaşlara 3 gün içerisinde 95.000 TL ödeyecek

Başvurularınızı gerçekleştirdikten sonra sadece 3 gün içinde bu kredi ödemelerinden faydalanabilirsiniz. Vakıfbank, uygun faizlerle ihtiyaç kredisi kullandırarak nakit ihtiyacınızı karşılamanıza yardımcı olacak.

Hızlı Başvuru ve Uygun Faizlerle İhtiyaç Kredisi

Vakıfbank, acil para ihtiyacınızı karşılamak isteyenlere hızlı ve etkili bir çözüm sunuyor. Başvuru şartlarına uygun olan tüm vatandaşlara sadece 3 gün içerisinde ihtiyaç kredisi ödemesi yapılıyor. Ayrıca bu kampanya kapsamında başvurularını 3 gün içinde gerçekleştiren emeklilere ve sigortalı olarak çalışan kişilere de düşük faizli kredi imkanı sağlanacak. Başvurularınızı Vakıfbank'ın kendi şubeleri üzerinden veya bireysel müşteri temsilcisi aracılığıyla kimlik, gelir belgesi ve ikametgah belgesi ile birlikte yapabilirsiniz.

Başvuru Şartları Neler?

Vakıfbank bireysel ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyenler için belirli şartlar bulunuyor. Başvuru yapabilmek için kredi puanınızın 1.100 ve üzerinde olması gerekiyor. Eğer sigortalı olarak çalışıyorsanız, son 6 aydır sigorta primlerinizin yatmış olması veya emekliyseniz, emekli maaşınızı Vakıfbank üzerinden alıyor olmanız gerekiyor.

Vakıfbank Size Özel Düşük Faizli Kredi İmkanı Sunuyor

Vakıfbank, bireysel tüketici kredisi kampanyası ile nakit kullanımını kolaylaştırıyor. Emekli olan ve çalışan kişilere öncelik tanıyan banka, kendi müşterilerine de düşük faizli kredi imkanı sunuyor. Vakıfbank dışında Ziraat Bankası ve Halkbank gibi diğer kamu bankaları da düşük faizlerle ihtiyaç kredisi, konut kredisi ve taşıt kredisi gibi ihtiyaçlarınızı karşılamanız için size destek olabilir.