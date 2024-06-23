Vakıfbank emekli maaşlarını alanlar için duyuru yaptı! 7 gün 24 saat başvuru yaparak, 100.000 TL ödenecek

Vakıfbank emekli kampanyasını açıkladı ve bu kampanya ile birlikte nakit ihtiyacı olan herkes için destek vereceğini duyurdu. Banka müşterisi olmanız durumunda hemen aynı gün içinde ödeme alacaksınız. Acil para ihtiyacınızın olması durumunda kredi notunuza ve kredi sicilinize bakılacak ve bu krediler ödenecek.

Emekli olan kişiler emekli maaşlarını bu bankadan alması şartı ile birlikte kredi kullanabilirler. Emekli kredisi kampanyasında maaş müşterileri öncelikli olduğu için kredi alacak kişiler, banka şubelerinden ve internet bankacılığı üzerinden 7 gün 24 saat kredi ödemesi alacaklardır. Acil para ihtiyacınızın olması durumunda kredi notunuza ve kredi sicilinize uygun olarak hemen ödemeler verilecektir.

Vakıfbank acil para ihtiyacınıza özel olarak hazırladığı bu kredilerde, aynı zamanda kredi alacak kişilere borç kapatma kredisi vermektedir. Borç kapatma kredisi alarak diğer bankalardaki borçlarınızı kapatabilirsiniz ve bu kredileri tek bir yerde ödeme kolaylığı sağlayabilirsiniz. Banka kredi ve kredi kartı borçlarınızı kapatmak ve üzerini de ihtiyaç kredisi almak için bankaya giderek, “Bireysel Müşteri Temsilcisi” yardımı ile kredi başvurusunu yapabilirsiniz.