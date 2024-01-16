Vakıfbank Banka Hesabı Olanlar Kontrol Etsin! Banka Hesabınıza 10.000 TL Yükleme Yapacak!

Vakıfbank Banka Hesabı Olanlar Kontrol Etsin! Banka Hesabınıza 10.000 TL Yükleme Yapacak!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-01-2024 13:51

2024 yılı ile birlikte bankalar yeni yıl kampanyalarını güncelledi. Özellikle devlet bankası olan Vakıfbank, müşterilerine sunduğu yeni kampanyalar ile bir adım önde gözüküyor. Vakıfbank üzerinden nakit alacak kişilere 10.000 TL'ye kadar ödeme verilecek ve bu banka müşterileri bu parayı diledikleri zaman başvuru yaparak alabilecek. Banka hesabı olanlar, Kendi banka IBAN numarasını sorgulamasını yapabilir ve ne kadar onay aldığını görebilmektedir.

VAKIFBANK: 10.000 TL BAŞVURU 

VAKIFBANK devlet bankası olmasından dolayı müşteri portföyü yüksek bir bankadır. Yeni yıl başladıktan sonra kendi banka hesabı olan kişilere düşük faizli 10 bin TL'ye kadar ödeme yapacaktır. Ocak ayı sonuna kadar devam edecek olan bu kredi kampanyasına 18 yaş üzerinde olan herkes katılabilecek ve başvuru onayı alırsa hemen bu parayı kullanabileceklerdir. 10 bin TL kredi aldığınızda 12 ay vadeye kadar işlem yaparsanız düşük faizli kredi alacaksınız. 24 ay ve 36 ay vadeye kadarda bankanın ödeme tablosu oluşturma imkanı bulunmaktadır. 

Vakıfbank üzerinden verilen bu kredi kampanyasına başvuru yapacak olan banka müşterileri, Banka hesapları üzerinden alacakları internet şifresi ile birlikte, Krediyi hemen hesaba atarak ödeme alabileceklerdir. Banka şartlarına uygun olan herkes başvuru şartlarına göre bu kredileri hemen hesaplara atabileceklerdir. Vakıfbank mobil uygulaması ve Vakıfbank internet şubesi 10 bin TL için sizlere destek vermektedir. 

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