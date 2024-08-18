Vakıfbank 0.55 faizli borç kapatma kredisi desteğini devletten aldı! Başvurular başlıyor!

Vakıfbank 0.55 faizli borç kapatma kredisi desteğini devletten aldı! Başvurular başlıyor!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 18-08-2024 11:47

VakıfBank, devlet desteğiyle hayata geçirdiği borç kapatma kredisi kampanyasını duyurdu. Banka, %0.55 faiz oranıyla 100 bin TL’ye kadar kredi imkanı sunarak borçlarını kapatmak isteyenlere büyük bir fırsat tanıyor. Bu düşük faizli krediyle, mevcut borçlarınızı tek bir çatı altında toplayarak daha uygun ödeme koşullarıyla rahatlama şansı elde edebilirsiniz.

Kampanyadan yararlanmak isteyenler için başvurular çok yakında başlıyor. VakıfBank müşterisi olun ya da olmayın, başvurular bankanın şubelerinden, internet bankacılığı veya mobil uygulama üzerinden kolayca yapılabiliyor. Devlet destekli bu kredi, borçlarını kapatarak finansal yükünü hafifletmek isteyenlere önemli bir çözüm sunuyor.

Kredi kampanyasının detaylarına dair bilgi almak ve başvuruda bulunmak için VakıfBank’ın resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. Borçlarınızı düşük faiz oranıyla kapatmak için bu fırsatı kaçırmayın!

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