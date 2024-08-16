Vahide Perçin dönüyor! İşte yeni projesi...

İki sezon boyunca "Aldatmak" dizisinde izleyicilerin karşısına çıkan usta oyuncu Vahide Perçin, yeni sezonda iddialı bir projeyle geri dönüyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; MedYapım’ın hazırladığı, senaryosunu Hande Altaylı’nın kaleme aldığı “Harika Çılgınlar” dizisi için Vahide Perçin ile el sıkışıldı. Türk sanat tarihine yön veren Şakir Paşa ve ailesinin etkileyici hikâyesini konu alan dizi, yeni sezonda NOW platformunda izleyiciyle buluşacak.

Perçin, dizide ailenin annesi “İsmet Hanım” rolüyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Şakir Paşa’yı Fırat Tanış, Cevat Şakir’i Cem Yiğit Üzümoğlu canlandıracakken, Şakir Paşa’nın kardeşine ise Devrim Yakut hayat verecek. “Harika Çılgınlar” dizisinin yönetmen koltuğunda, daha önce büyük beğeni toplayan “Ru” dizisini çeken Bahadır Karataş oturacak.

Eylül ayında sete çıkması planlanan dizi, güçlü oyuncu kadrosu ve tarihi hikayesiyle şimdiden merakla bekleniyor. Vahide Perçin’in “İsmet Hanım” karakteriyle nasıl bir performans sergileyeceği ise büyük bir ilgiyle izlenecek.