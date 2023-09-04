Uzun süre sonra emeklinin yüzü gülecek! 8.000+1200 TL zamlı ödenecek

Temmuz ayına kadar emekli için herşey yolunda gitmekteydi. İkramiey zammı, EYT onayı, en düşük emekli maaşına yapılan zam derken, Temmuz geldiğinde yüzde 25 zam ceplere hiç yakışmadı. Bu kapsamda emekli gerek ihtiyacını karşılamak gerekse de borcunu kapatmak adına kendisine sunulan ek ödeme fırsatlarını araştırıyor. 2017 senesinden beri pozitif eğilim göstererek artan promosyon ödemeleri emeklinin ön planda tuttuğu karşılıksız ödeme olarak biliniyor. Emekli için ek ödeme cepleri doldururken, bankalar da bu sayede müşteri portföyünü arttırıyor. Emekliler için bir çok kampanya bulunuyor. Her banka kendi bütçesine göre SGK onayı ile emekli promosyonu ödemesi yapıyor. QNB Finansbank'ta özellikle son aylarda emekli promosyonu ödemesi ile gündeme çıkan ve tercih edilen bankalar arasında yer alıyor.

Finansbank Emekli promosyonu son zamanlarda çok dikkat çekmişe benziyor. Özellikle de Nisan ayında eyt'lilerin de emekli maaşı almaya başlaması bankaların iştahını kabartmışa benziyor. 2 milyondan fazla emekli müşteriyi kazanmak adına türlü türlü kampanyalar düzenleyen bankalar arasında Finansbank Emekli promosyonu kampanyası ilgi ile Takip ediliyor. Finansbank Emekli promosyonu kapsamında 8000 TL'ye kadar varan promosyonun yanı sıra 1200 TL de ek ödeme imkanı sunuyor. Finansbank Emekli promosyonu ile alakalı tüm detaylar resmi internet sitesinde yer alıyor.

Emekli promosyonları maaş aralığını göre ödenmektedir. Ortalama aylık maaş tutarına göre belirlenen emekli promosyonu ödemelere Tek seferlik yapılmaktadır. Özellikle de temmuz zammı sonrasında maaş aralığı değişen emekliler için Finansbank Emekli promosyonu önem arz etmektedir Peki Finansbank Emekli promosyonu kapsamında Ne kadar ödeme yapmaktadır

QNB Finansbank Emekli Promosyonu

Ortalama Aylık Maaş Tutarı 0-3 bin 499 lira aralığında olan emekliye: 4 bin 800 lira promosyon

Ortalama Aylık Maaş 3 bin 500-7 bin 499 lira aralığında olan emekliye: 5 bin 600 lira promosyon

Ortalama Aylık Maaş 7 bin 500-9 bin 999 lira aralığında olan emekliye: 7 bin 200 lira promosyon

Ortalama Aylık Maaş 10.000 TL ve üstü olan emekliye de: 8.000 lira promosyon ödemesi

8000 TL'ye kadar verilen emekli promosyonuna ek kredi kartı başvurusunu istinaden yapılan alışverişe 1.200 TL geri ödeme fırsatı da banka tarafından yeni müşterisine sunulmuş bulunuyor