Üzerine Ağaç Devrilen Muhteşem Yüzyıl Kösem Oyuncusu İbrahim Yıldız Hayati Tehlikeyi Atlattı: İşte Son Durumu!

Yayın Tarihi : 17-10-2025 13:10

 

Muhteşem Yüzyıl Kösem Oyuncusu İbrahim Yıldız Komadan Çıktı: Hayati Tehlikeyi Atlattı

"Muhteşem Yüzyıl Kösem" ve "Duy Beni" gibi popüler yapımlarda rol alan genç oyuncu İbrahim Yıldız'dan sevindirici bir haber geldi. İki ay önce İstanbul'da yaşanan talihsiz bir kaza sonucunda üzerine ağaç devrilen 27 yaşındaki Yıldız, uzun süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu. Genç oyuncu, nihayet komadan çıktı ve hayati tehlikeyi atlattı.

 

Uzun Tedavi Süreci ve Yeni Ameliyatlar Yolda

HaberTürk'te yer alan bilgiye göre, İbrahim Yıldız'ın sağlık durumu günden güne iyiye gidiyor. 17 Ağustos’ta şiddetli rüzgâr nedeniyle devrilen ağacın altında kalmıştı. Yaşadığı bu ağır kazanın ardından uzun bir süre yoğun bakımda tutulan oyuncu, zorlu bir tedavi sürecini geride bıraktı. Yıldız’ın sağlığına tam olarak kavuşması için bir dizi ameliyat daha geçirmesi planlanıyor. Başarılı geçecek bu ameliyatların ardından genç oyuncunun taburcu edilmesi bekleniyor.

